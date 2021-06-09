Многодетной семье под Петербургом отключили электричество

Семья Осиповых живет без электричества на протяжении пяти дней. Многодетная мать пожаловалась, что представители сбытовой компании «приезжают и обрезают» провода. Согласно квитанциям, семья обязана платить в месяц около 20 тысяч рублей, при этом соседи отдают около восьми тысяч. В 2020 году Осиповы заплатили за свет более 100 тысяч рублей, а с марта им начислен долг в 43 тысячи рублей.