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Коммунальщики оставили семью с пятью детьми без электричества

Lenta.ru
2 часа назад
Коммунальные службы в городе Любани Ленинградской области оставили без света семью с пятью детьми. Один ребенок имеет диагноз ДЦП и не может передвигаться, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Многодетной семье под Петербургом отключили электричество
Фото: ТАССТАСС
Семья Осиповых живет без электричества на протяжении пяти дней. Многодетная мать пожаловалась, что представители сбытовой компании «приезжают и обрезают» провода. Согласно квитанциям, семья обязана платить в месяц около 20 тысяч рублей, при этом соседи отдают около восьми тысяч. В 2020 году Осиповы заплатили за свет более 100 тысяч рублей, а с марта им начислен долг в 43 тысячи рублей.
«Прямо душат нас со своими этими оплатами непонятными», — отметила Осипова.
По данным Telegram-канала, в администрации города были не в курсе проблемы Осиповых с большими счетами. Чиновники заявили, что для семьи действует льготная ставка, так как в их доме не проведен газ.
В апреле 2021 года на отключение света пожаловалась российская блогерша и многодетная мать Александра Бутошина из поселка Кадом Рязанской области. Женщина посчитала, что таким образом власти отомстили ей за публикацию видео о состоянии местных дорог и работе электросетевой компании. Позже Бутошину уволили с работы.
Общество,Ленинградская Область,
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