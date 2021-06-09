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В России за сутки выявили 10 407 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с 7 марта

ТАСС
1 час назад
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 10 470, это максимальный показатель с 7 марта.
Общее количество инфицированных увеличилось до 5 156 250, сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,2%.
Общество,Видео,Россия,
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