Пьяным гражданам запретят выгуливать собаку

Выгуливать собак, в соответствии с документом, запретят нетрезвым гражданам, лицам в состоянии токсического и наркотического опьянения, а также несовершеннолетним до 14 лет. Кроме того, документ предоставит властям право устанавливать требования к длине поводка и ограничит владельцев по количеству животных, которые могут содержаться в одной квартире.