Какое теплое море выбрать в июне в России

"Можно вдоволь насладиться экскурсиями и пешими прогулками по заповедникам, ведь курорты Крыма славятся своим целебным воздухом и климатом. Песчаные пляжи идеально подойдут для отдыха с детьми", — отмечает эксперт.
"Ейск – город на берегу Азовского моря, находящийся недалеко от Ростова-на-Дону. Он подходит любителям активного отдыха: аквапарки, дельфинарий, прыжки с парашютом, серфинг, также можно вооружиться удочкой и отправиться ловить "удачу" в уединении на диком пляже. Но стоит быть готовым прихватить с собой палатку, возможны проблемы со съемным жильем", — заметила Ушкац.