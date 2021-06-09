Какое теплое море выбрать в июне в России

Фото: © РИА Новости. Сергей Мальгавко © РИА Новости. Сергей Мальгавко

Вода в Черном море в это время сезона не так хорошо прогрета, и выше 20 градусов температура поднимается редко. В Крыму в июне еще нет сильной жары, но воздух прогрет.

"Можно вдоволь насладиться экскурсиями и пешими прогулками по заповедникам, ведь курорты Крыма славятся своим целебным воздухом и климатом. Песчаные пляжи идеально подойдут для отдыха с детьми", — отмечает эксперт.

Если ехать на азовское побережье Крыма, то можно рассмотреть для отдыха поселок Тамань. Он богат на достопримечательности и при этом подходит для спокойного семейного отдыха.

"Ейск – город на берегу Азовского моря, находящийся недалеко от Ростова-на-Дону. Он подходит любителям активного отдыха: аквапарки, дельфинарий, прыжки с парашютом, серфинг, также можно вооружиться удочкой и отправиться ловить "удачу" в уединении на диком пляже. Но стоит быть готовым прихватить с собой палатку, возможны проблемы со съемным жильем", — заметила Ушкац.

Эксперт советует всем планирующим отдых в Крыму все же выбрать мелководье Черного моря и отправиться в Евпаторию, Феодосию или же Керчь.