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Мать Сапеги рассказала о первом полученном от дочери письме

RT на русском
1 час назад
Анна Дудич, мать арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги, рассказала RT, что впервые получила письмо от дочери.
Мать Сапеги рассказала о первом полученном от дочери письме
Фото: InstagramInstagram
«Сегодня получили первое письмо от Софьи», — сказала Дудич.
Она поделилась фотографиями письма, которые можно увидеть в Telegram-канале RT.
Софья Сапега была арестована на два месяца. Её подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии.
Сапега была задержана в Минске 23 мая. Она летела в самолёте Ryanair вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.
Самолёт Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.
Общество,Анна Дудич,Роман Протасевич,Беларусь,
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