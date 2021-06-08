Пушилин анонсировал прямые поезда из ДНР в Москву и Крым

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По словам Пушилина, вопрос запуска прямого бесперебойного железнодорожного сообщения из Донбасса в Москву, Санкт-Петербург и Крым обсуждается уже третий год.

Проект был готов к реализации к началу пандемии, но затем его пришлось приостановить. В настоящее время переговоры возобновились.

«Сейчас мы вышли на уровень обсуждения со всеми заинтересованными ведомствами. Необходимо пройти все этапы согласования, бюрократические проволочки. Но мы целенаправленно стремимся создать благоприятные условия в плане логистики», - сказал Пушилин.

Глава ДНР отметил, что вопрос логистики особенно актуален именно в летний период, поэтому процесс нужно ускорить.

Глава ДНР анонсировал скорый запуск железнодорожного сообщения с крупнейшими российскими городами еще в сентябре 2019 года.

«Установление прямого железнодорожного сообщения с Россией планируется. Прямое, имеется в виду без пересадок, сообщение планируется, в частности, с Москвой и Санкт-Петербургом. Система прорабатывается, и, надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем ею воспользоваться», - говорил тогда Пушилин.

В настоящее время жители ДНР и ЛНР могут ездить в Россию только на автомобилях или на рейсовых автобусах, железнодорожной связи между самопровозглашенными республиками и Россией нет.