РПЦ попросила передать ей часть "Крестов" в Петербурге

Речь идет более чем о четырех гектарах земли со зданиями общей площадью 33 тысячи квадратных метров. Несколько строений признаны культурным наследием. На территории также находится церковь святого Александра Невского 1890 года постройки.
Следственный изолятор «Кресты» не функционирует уже четыре года. Комплекс зданий пока принадлежит региональному УФСИН, а осенью должен отойти Росимуществу.
Однако, как сообщала «Фонтанка», переговоры уже велись, и никто из них интереса к «Крестам» не проявил.
УФСИН пытался передать комплекс частным структурам, но бизнес отказался брать «Кресты» даже даром из-за необходимости больших вложений (называлась сумма в 3 млрд рублей) и ответственности.
Начальник УФСИН по Петербургу и Ленобласти генерал-майор Игорь Потапенко подтвердил изданию 47news, что РПЦ стала единственной структурой, которая письменно уведомила ФСИН России о готовности принять имущественный комплекс «Кресты».
«Как вы знаете, до этого было много встреч и переговоров. Но все государственные и коммерческие структуры ответили отказом», - добавил Потапенко.