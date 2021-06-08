В финал конкурса "ТЭФИ - Летопись Победы" вышли 30 работ

Финалисты конкурса представлены в 10 номинациях: "Телевизионный художественный фильм", "Телевизионный художественный сериал", "Телевизионный документальный фильм", "Телевизионный короткометражный фильм", а также "Информационный сюжет", "Репортер", "Режиссер телевизионного фильма/сериала", "Оператор телевизионного фильма/сериала". За перечисленные звания поборются такие картины, как фильм "Подольские Курсанты" режиссера Вадима Шмелева
, короткометражный фильм Анастасии Меркуловой "Ваш Ваня", документальное кино "Ржев. Прививка от войны" Алексея Никулина
и Виктора Чуняева и другие.