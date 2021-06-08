В финал конкурса "ТЭФИ - Летопись Победы" вышли 30 работ

Финалистами конкурса "ТЭФИ - Летопись Победы" стали 30 работ. Победителей разных номинаций жюри озвучит на церемонии награждения, которая состоится 21 июня в театре Et Cetera, сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса во вторник.

Всероссийский телевизионный конкурс "ТЭФИ - Летопись Победы" призван поощрить наиболее значимые телевизионные работы, посвященные Великой Отечественной войне, а также сформировать соответствующее информационное пространство для сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны, привлечь внимание СМИ к судьбам ветеранов.