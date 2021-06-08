Эксперт: Крым может не выдержать наплыва отдыхающих

Доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев рассказал, каким образом инфраструктура Крыма сможет справиться с большим потоком туристов и что может способствовать в будущем росту числа отдыхающих. Об этом пишет РИА Новости Крым.

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Лето 2021 года оказалось рекордным для российских курортов по количеству туристов. Глава крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский рассказал, что некоторым отелям пришлось закрыть бронирование из-за повышенного спроса. Особенно туристов интересует Большая Ялта, где в некоторых гостиницах уже забронировано 80 – 90% номеров на лето.

По словам Вахрушева, в основном туристы едут на полуостров ради пляжного отдыха, но крымские пляжи, особенно на южном берегу, могут просто не выдержать наплыва отдыхающих.

«Норма нагрузки – 5 кв. метров на человека на берегу и 8 кв. метров – в воде. Все, кто приезжает на любой крымский пляж, сразу поймут, что это не выдерживается. Тут нужно создавать карту новых оборудованных пляжных территорий», - уверен эксперт.

Также, по его словам, властям стоит обратить внимание на транспортную сеть, так как одной трассы «Таврида» недостаточно. Из-за того, что основной транспортный поток на ЮБК сегодня проходит через центр Симферополя в период высокого курортного сезона город может столкнуться с огромными пробками.

Сильная нагрузка при увеличении туристического потока ляжет и на отели, а мест проживания для всех может просто не хватить.

«Вспомним 1988 год. Тогда шесть миллионов человек прибыли самостоятельно, и большая часть неорганизованных туристов приехали для прохождения плановых туристических маршрутов – это пешеходные маршруты по крымским горам с проживанием в турбазах. Сейчас эта система разрушена и ее надо восстанавливать», - пояснил он в эфире радио «Спутник в Крыму».