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Названы условия увеличения турпотока в Крым

Алиса Селезнёва
1 час назад
Доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев рассказал, каким образом инфраструктура Крыма сможет справиться с большим потоком туристов и что может способствовать в будущем росту числа отдыхающих. Об этом пишет РИА Новости Крым.
Эксперт: Крым может не выдержать наплыва отдыхающих
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Лето 2021 года оказалось рекордным для российских курортов по количеству туристов. Глава крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский рассказал, что некоторым отелям пришлось закрыть бронирование из-за повышенного спроса. Особенно туристов интересует Большая Ялта, где в некоторых гостиницах уже забронировано 80 – 90% номеров на лето.
По словам Вахрушева, в основном туристы едут на полуостров ради пляжного отдыха, но крымские пляжи, особенно на южном берегу, могут просто не выдержать наплыва отдыхающих.
«Норма нагрузки – 5 кв. метров на человека на берегу и 8 кв. метров – в воде. Все, кто приезжает на любой крымский пляж, сразу поймут, что это не выдерживается. Тут нужно создавать карту новых оборудованных пляжных территорий», - уверен эксперт.
Также, по его словам, властям стоит обратить внимание на транспортную сеть, так как одной трассы «Таврида» недостаточно. Из-за того, что основной транспортный поток на ЮБК сегодня проходит через центр Симферополя в период высокого курортного сезона город может столкнуться с огромными пробками.
Сильная нагрузка при увеличении туристического потока ляжет и на отели, а мест проживания для всех может просто не хватить.
«Вспомним 1988 год. Тогда шесть миллионов человек прибыли самостоятельно, и большая часть неорганизованных туристов приехали для прохождения плановых туристических маршрутов – это пешеходные маршруты по крымским горам с проживанием в турбазах. Сейчас эта система разрушена и ее надо восстанавливать», - пояснил он в эфире радио «Спутник в Крыму».
Также эксперт призвал представителей туротрасли обратить внимание на качество сервиса и сделать упор на то, что в Крыму безопасно, так как нет опасных насекомых, тропических заболеваний, а в море не водятся акулы.
Общество,Борис Зелинский,Российский союз туриндустрии,РИА Новости,Республика Крым,
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