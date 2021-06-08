Понадобятся другие препараты: Минздрав о ревакцинации привитых "Спутником V"

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев
не исключил того, что привитым против коронавирусной инфекции «Спутником V» через какое-то время понадобится ревакцинация другим препаратом. Об этом сообщает
ТАСС.
По его словам, в настоящее время проводятся исследования по данному вопросу.
«В следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем «Спутник V», а именно «Ковиваком» или «Эпиваккороной», но в данном направлении исследования еще идут», - заявил он в ходе выступления на пленарном заседании в Госдуме.
По словам Гриднева, промышленное производство «Спутника V» в настоящее время гораздо шире, в этой связи ее распространение и поставки в РФ тоже отличаются количеством.
На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре отечественные вакцины от коронавируса. Самая распространенная из них - «Спутник V», которая была разработана Центром им. Гамалеи.
Как стало известно, очередную партию из 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставили в Мексику.
Минздрав
латиноамериканской республики заявил, что текущая партия стала седьмой с начала поставок в Мексику российского препарата. В общей сложности в латиноамериканскую страну было направлено 3,4 млн доз «Спутника V». До этого времени в рамках вакцинации населения в Мексике применили свыше 34 млн доз вакцин от коронавируса.