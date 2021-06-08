Сотрудников российских судов обяжут носить форму

Причиной появления законопроекта стала проверка Счетной палаты РФ
расходов на мантии и служебное обмундирование судьям и работникам аппаратов судов, на которые по постановлению правительства от 1994 года ежегодно выделяются бюджетные средства. Согласно опубликованному в 2018 году отчету Счетной палаты, в судебной системе нет единых требований к моделям, тканям костюмов и порядку их приобретения и пошива, а также отсутствуют обязательные для всех судов правила ношения служебного обмундирования. В результате, по оценке Счетной палаты, с 2014 года по первое полугодие 2017 года до 45% бюджетных средств, выделенных на приобретение служебного обмундирования для судей и сотрудников аппарата судов, было потрачено на другие цели (порядка 80 млн рублей). Нарекания Счетной палаты были и по расходованию средств на служебное обмундирование - по оценке аудиторов, отдельные предметы обмундирования закупаются в судебной системе по ценам в 2-3 раза выше стоимости аналогичных вещей, приобретаемых судебными приставами и прокурорами.