Сотрудников российских судов обяжут носить форму

Законопроект предусматривает, что нормы обеспечения служебным обмундированием имеющих классные чины работников аппаратов судов и порядок его ношения будут утверждаться Судебным департаментом по согласованию с Советом судей РФ, а для работников Верховного и Конституционного судов - их председателями. Они же будут утверждать и техническое описание образцов служебного обмундирования по согласованию с Советом судей и Геральдическим советом при президенте РФ.