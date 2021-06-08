Газаров отказался от ряда постановок в Театре Джигарханяна

В Театре Армена Джигарханяна
происходят первые существенные перестановки. В частности, стало известно, что новый художественный руководитель Сергей Газаров
принял решение снять с репертуара несколько постановок. Об этом сообщает
«Комсомольская правда».
Кроме того, заместителя Елену Гильванову
сняли с должности. Как заявил Газаров, решение обусловлено тем, что их совместная работа не сложилась.
Как стало известно, в ближайшем будущем основную сцену театра закроют для проведения капитального ремонта.
Участники коллектива обеспокоены переменами. Как выяснилось, многие актеры заключили годовой контракт с театром. Увольнять артистов Газаров не стал, но провел беседу с ними.
Существует вероятность, что руководитель театра намерен собрать свою собственную крепкую команду. По мнению Газарова, любые изменения являются своего рода ударом.
В СМИ появилась информация, что на Ваганьковском кладбище могилу советского и российского актера Армена Джигарханяна сравняли с землей. Напомним, что артист умер в ноябре прошлого года. Как отмечается, на могиле Джигарханяна нет даже оградки. Холмик на могиле сравняли с землей, засыпав место захоронения песком.