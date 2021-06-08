В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Новый худрук Театра Джигарханяна начал «чистку» коллектива

Лера Букина
1 час назад
В Театре Армена Джигарханяна происходят первые существенные перестановки. В частности, стало известно, что новый художественный руководитель Сергей Газаров принял решение снять с репертуара несколько постановок. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Газаров отказался от ряда постановок в Театре Джигарханяна
Фото: ТАССТАСС
Кроме того, заместителя Елену Гильванову сняли с должности. Как заявил Газаров, решение обусловлено тем, что их совместная работа не сложилась.
Художественный руководитель театра предложил участие в постановках новым артистам, в частности, актеру Даниилу Спиваковскому и Сергею Чонишвили.
Как стало известно, в ближайшем будущем основную сцену театра закроют для проведения капитального ремонта.
Участники коллектива обеспокоены переменами. Как выяснилось, многие актеры заключили годовой контракт с театром. Увольнять артистов Газаров не стал, но провел беседу с ними.
Существует вероятность, что руководитель театра намерен собрать свою собственную крепкую команду. По мнению Газарова, любые изменения являются своего рода ударом.
В СМИ появилась информация, что на Ваганьковском кладбище могилу советского и российского актера Армена Джигарханяна сравняли с землей. Напомним, что артист умер в ноябре прошлого года. Как отмечается, на могиле Джигарханяна нет даже оградки. Холмик на могиле сравняли с землей, засыпав место захоронения песком.
Общество,Елена Гильванова,Сергей Газаров,Сергей Чонишвили,Даниил Спиваковский,Армен Джигарханян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители