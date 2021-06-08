Газаров отказался от ряда постановок в Театре Джигарханяна

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Кроме того, заместителя Елену Гильванову сняли с должности. Как заявил Газаров, решение обусловлено тем, что их совместная работа не сложилась.

Сергею Чонишвили. Художественный руководитель театра предложил участие в постановках новым артистам, в частности, актеру Даниилу Спиваковскому

Как стало известно, в ближайшем будущем основную сцену театра закроют для проведения капитального ремонта.

Участники коллектива обеспокоены переменами. Как выяснилось, многие актеры заключили годовой контракт с театром. Увольнять артистов Газаров не стал, но провел беседу с ними.

Существует вероятность, что руководитель театра намерен собрать свою собственную крепкую команду. По мнению Газарова, любые изменения являются своего рода ударом.