Участок федеральной трассы "Таврида" в районе Керчи стал для водителей почти переправой: из-за сильных дождей дорожное полотно накрыло водой, образовавшуюся "реку" водителям приходится преодолевать крайне осторожно. О подтоплении РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ФКУ "Упрдор "Тамань".
Видео покрытой водой "Тавриды" опубликовали в соцсетях очевидцы: на кадрах видно, что водителям приходится существенно снижать скорость для прохождения затопленного дорожного полотна.
По информации эксплуатирующей организации, подтопленным оказался участок длиной примерно в 500 метров, движение на нем затруднено.
"Эксплуатирующая организация принимает меры по отводу воды с проезжей части", - сообщил заместитель директора филиала Упрдор "Тамань" Егор Ксендзук.
Ранее МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение: до конца суток в регионе местами пообещали сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 17-22 м/с.