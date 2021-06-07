Когда это все закончится: сдающим на права пригрозили уголовкой

Московская полиция пригрозила уголовными делами о незаконном обороте спецсредств людям, которые используют микрофоны и камеры на экзамене в ГИБДД . Об этом рассказал «Коммерсант».

По словам полицейских, несколько таких инцидентов произошло в конце мая. Будущие водители, которые сдавали теоретическую часть экзамена в ГИБДД, прятали технику в гипсе, медицинских масках, наручных часах, очках и ботинках.

К примеру, московские инспекторы заметили, как 24-летний мужчина получал нужные ответы под диктовку с помощью устройства, закрепленного на одежде. Полицейские выяснили, что некие люди за деньги передавали ему информацию по радиосвязи из припаркованной неподалеку «Лады». В другом подразделении участники экзамена спрятали микрофоны в масках.

В полиции заявили, что все эти факты были пресечены, а нарушителей задержали.

В прошлом году московские инспекторы насчитали семь подобных попыток смухлевать на экзамене, в 2021-м их уже восемнадцать.

Адвокат компании «А-Про» Людмила Фролова отметила, что для уголовного дела о спецсредствах нужно, чтобы технику использовали для посягательства на личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. В ноябре 2020 года Куйбышевский районный суд рассматривал дело об использовании камеры на экзамене и решил, что билеты с задачами тайной не являются и размещены в открытом доступе.

С апреля в России вступили в силу правила, немного поменявшие экзамен в ГИБДД. На «площадке» водителей легковых авто ГИБДД проверять больше не будет. Умение парковаться, двигаться задним ходом и трогаться в горку выпускники автошкол будут показывать на настоящих дорогах.