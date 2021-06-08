Так как в этом году праздник выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, 14 июня. Соответственно отдыхать россияне будут с 12 по 14 июня включительно. А затем, со вторника, 15 июня, большинство работников ждёт четырехдневная рабочая неделя.