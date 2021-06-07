Лазейку для перевозок на курорты за границу прикроют

Ростуризм предупредил туроператоров о возможной отмене грузопассажирских рейсов в страны, с которыми официально не возобновилось авиасообщение. Об этом сообщает «Коммерсант».

Фото: © РИА Новости. Владимир Вяткин © РИА Новости. Владимир Вяткин

Сначала такое письмо направила авиакомпаниям Росавиация

Как отмечается, с наибольшими сложностями могут столкнуться компании, которые продали путевки на Кипр, где принимают граждан РФ. Добраться до Кипра обычными рейсами не представляется возможным.

В связи с действиями регуляторов турпакеты для россиян уже выросли в цене, а полётов за рубеж стало меньше. Сегодня для граждан России доступны 43 страны, включая Хорватию, Марокко, Грецию, Египет (Каир), куда путешественники летают на грузопассажирских и обычных рейсах.

На решение Росавиации повлияли многочисленные претензии туроператоров, которые жаловались на то, что перевозить на грузопассажирских рейсах могут только «конкуренты с административным ресурсом», заявил один из источников издания.