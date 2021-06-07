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Отпуск под угрозой: Россиянам закроют "лазейку" за границу

Лера Букина
9 часов назад
Ростуризм предупредил туроператоров о возможной отмене грузопассажирских рейсов в страны, с которыми официально не возобновилось авиасообщение. Об этом сообщает «Коммерсант».
Лазейку для перевозок на курорты за границу прикроют
Фото: © РИА Новости. Владимир Вяткин© РИА Новости. Владимир Вяткин
Сначала такое письмо направила авиакомпаниям Росавиация.
Как отмечается, с наибольшими сложностями могут столкнуться компании, которые продали путевки на Кипр, где принимают граждан РФ. Добраться до Кипра обычными рейсами не представляется возможным.
В связи с действиями регуляторов турпакеты для россиян уже выросли в цене, а полётов за рубеж стало меньше. Сегодня для граждан России доступны 43 страны, включая Хорватию, Марокко, Грецию, Египет (Каир), куда путешественники летают на грузопассажирских и обычных рейсах.
На решение Росавиации повлияли многочисленные претензии туроператоров, которые жаловались на то, что перевозить на грузопассажирских рейсах могут только «конкуренты с административным ресурсом», заявил один из источников издания.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин заявлял, что открытие границ с Турцией не снизит популярность российских направлений, однако положительным образом скажется на ценообразовании на отечественных курортах.
Как сообщал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, главная проблема летнего заграничного отдыха россиян заключается в том, что этим летом они не смогут отдохнуть за рубежом из-за отмены рейсов по большинству заграничных направлений.
Общество,Михаил Мальцев,Дмитрий Горин,Ростуризм,Ассоциация туроператоров России,Росавиация,
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