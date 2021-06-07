Народная артистка Римма Волкова погибла в ДТП

В автокатастрофе в Ломоносовском районе погибла народная артистка РоссииРимма Волкова, солировавшая в Мариинском театре. Об этом рассказали в музыкальной школе им. Римского-Корсакова, где она преподавала сольное пение.
Фото: rimkor.edu.rurimkor.edu.ru
Отмечается, что трагедия произошла в воскресенье, 6 июня.
«Трагический инцидент прервал ее жизнь на взлете - она была полна сил, энергии и творческих планов. Римма Степановна навсегда останется в нашей памяти», - отмечается в сообщении.
Римма Волкова родилась 9 августа 1940 года в Ашхабаде. С 1967 по 1993 год она являлась ведущей солисткой Кировского театра. В 1995 году Волковой присвоили звание народной артистки России. Она выступала в Мариинском театре более 25 лет. С 2000 года артистка посвятила свою жизнь педагогике - она преподавала сольное пение в Музыкальной школе им. Римского-Корсакова.