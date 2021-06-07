Народная артистка Римма Волкова погибла в ДТП

Римма Волкова родилась 9 августа 1940 года в Ашхабаде. С 1967 по 1993 год она являлась ведущей солисткой Кировского театра. В 1995 году Волковой присвоили звание народной артистки России. Она выступала в Мариинском театре более 25 лет. С 2000 года артистка посвятила свою жизнь педагогике - она преподавала сольное пение в Музыкальной школе им. Римского-Корсакова.