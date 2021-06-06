Умер актер Вилен Галстян

Советский, армянский актер, артист балета, хореограф и художник-постановщик, лауреат многочисленных премий и наград Вилен Галстян скончался 4 июня в возрасте 80 лет в Ереване. Об этом сообщает Общественное Радио Армении.
Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru
Вилен Галстян родился 12 февраля 1941 года в Ереване. С 1959-го, по окончании Ереванского хореографического училища, - солист, а в 1972-1975 годах - худрук балетной труппы и главный балетмейстер Театра имени Спендиарова.
Соавтор сценария и исполнитель главной роли в балете "Давид Сасунский" Оганесяна. Автор нового сценария и постановщик балета "Гаянэ". Руководитель и директор Ереванского государственного хореографического училища.
Среди экранных работ артиста - главные роли в "Цвете граната" (1968) Параджанова, где он сыграл Саята-Нова, и "Армянских фресках" (1972), плюс - "Адажио" и киноальманах "Царь Чах-Чах". Как художник работал над фильмами "Хорсия" и "Авлос".