Умер актер Вилен Галстян

Советский, армянский актер, артист балета, хореограф и художник-постановщик, лауреат многочисленных премий и наград Вилен Галстян скончался 4 июня в возрасте 80 лет в Ереване . Об этом сообщает Общественное Радио Армении.

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

Вилен Галстян родился 12 февраля 1941 года в Ереване. С 1959-го, по окончании Ереванского хореографического училища, - солист, а в 1972-1975 годах - худрук балетной труппы и главный балетмейстер Театра имени Спендиарова.

Соавтор сценария и исполнитель главной роли в балете "Давид Сасунский" Оганесяна. Автор нового сценария и постановщик балета "Гаянэ". Руководитель и директор Ереванского государственного хореографического училища.