В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Умер актер из "Цвета граната" Параджанова Вилен Галстян

Российская Газета
6 июня 2021
Советский, армянский актер, артист балета, хореограф и художник-постановщик, лауреат многочисленных премий и наград Вилен Галстян скончался 4 июня в возрасте 80 лет в Ереване. Об этом сообщает Общественное Радио Армении.
Умер актер Вилен Галстян
Фото:  kino-teatr.ru kino-teatr.ru
Вилен Галстян родился 12 февраля 1941 года в Ереване. С 1959-го, по окончании Ереванского хореографического училища, - солист, а в 1972-1975 годах - худрук балетной труппы и главный балетмейстер Театра имени Спендиарова.
Соавтор сценария и исполнитель главной роли в балете "Давид Сасунский" Оганесяна. Автор нового сценария и постановщик балета "Гаянэ". Руководитель и директор Ереванского государственного хореографического училища.
Среди экранных работ артиста - главные роли в "Цвете граната" (1968) Параджанова, где он сыграл Саята-Нова, и "Армянских фресках" (1972), плюс - "Адажио" и киноальманах "Царь Чах-Чах". Как художник работал над фильмами "Хорсия" и "Авлос".
Общество,Радио,Артем Анчуков,Вилен Галстян,Ереван,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители