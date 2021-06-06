Отец Сергий отказался от своего монастыря

Духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий находится в СИЗО
«Матросская тишина». Экс-схиигумена задержали в ночь 29 декабря во время операции по штурму обители и предъявили обвинения по трем уголовным статьям — о склонении к суициду, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о самоуправстве. За несколько месяцев до этого Романова отлучили от церкви. 26 мая арбитражный суд постановил, что Среднеуральский женский монастырь перейдет в собственность РПЦ
. Чтобы освободить обитель от насельников и их имущества, 14 апреля силовики провели заключительный штурм монастыря.