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Сотрудники ФСИН смогут выносить заключённым предостережения

Говорит Москва
6 июня 2021
Это будет делаться в целях предупреждения о недопустимости правонарушений и совершения преступлений или для пресечения антиобщественного поведения.
Сотрудники ФСИН смогут выносить заключённым предостережения
Фото: ТАССТАСС
В случае неисполнения требования, лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к ответственности.
Ранее такие полномочия были только у сотрудников полиции, прокуратуры и ФСБ.
Закон вступил в силу сегодня. Инициативу об изменении федерального законодательства внесли в Госдуму в январе этого года. В мае Владимир Путин подписал документ.
Общество,Владимир Путин,ФСИН,ФСБ,Генпрокуратура РФ,Госдума,
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