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Россию ждет нашествие "климатических мигрантов"

Вероника Полынина
27 минут назад
Вице-премьер России Виктория Абрамченко предупредила о появлении климатических мигрантов в России, передает РИА «Новости».
"Климатические мигранты" могут появиться в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Абрамченко назвала климатических мигрантов «очень острой темой».
Вице-премьер сообщила, что Международная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) прогнозирует дальнейшее потепление климата в ряде регионов, из-за чего люди начнут переселяться в другие страны, в том числе в Россию.
Она отметила, что климатическая миграция будет связана с тем, что в ряде регионов станет еще жарче, начнутся проблемы с водой, а прибрежные территории будут уходить под воду.
Абрамченко отметила, что благодаря большой территории России, у страны высокий потенциал для адаптации к изменениям климата.
Основные страны, из которых ожидается климатическая миграция в Россию - Таджикистан и Узбекистан.
1 июня британская газета Independent опубликовала статью, в которой предположила, что Россия может оказаться в ключе от глобального потепления.
«Можно себе представить, как огромные пустынные территории превращаются в пахотные земли, как там расцветают сады, а в Сибири появляются виноградники. С повышением температуры огромные запасы российских энергоресурсов станут доступнее. Долгие российские зимы станут короче, расходы на топливо сократятся (как и выбросы), а люди станут здоровее», - говорится в статье.
Общество,Виктория Абрамченко,The Independent,РИА Новости,Россия,
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