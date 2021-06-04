"Климатические мигранты" могут появиться в России

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В кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Абрамченко назвала климатических мигрантов «очень острой темой».

Вице-премьер сообщила, что Международная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) прогнозирует дальнейшее потепление климата в ряде регионов, из-за чего люди начнут переселяться в другие страны, в том числе в Россию.

Она отметила, что климатическая миграция будет связана с тем, что в ряде регионов станет еще жарче, начнутся проблемы с водой, а прибрежные территории будут уходить под воду.

Абрамченко отметила, что благодаря большой территории России, у страны высокий потенциал для адаптации к изменениям климата.

Основные страны, из которых ожидается климатическая миграция в Россию - Таджикистан и Узбекистан.

1 июня британская газета Independent опубликовала статью, в которой предположила, что Россия может оказаться в ключе от глобального потепления.