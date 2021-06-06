Министерство просвещения России готово рассмотреть альтернативы ЕГЭ, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов . По его словам, если кто-то вместо Единого госэкзамена предложит «объективный и независимый» механизм оценки знаний школьников, это примут во внимание и обсудят. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, чем можно заменить ЕГЭ и почему это уже давно пора сделать.

«Правильный ответ — у сочинителя теста»

Комментируя позицию Минпросвещения относительно ЕГЭ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин сказал «ВМ», что около 20 лет назад поступало предложение создать ЕГЭ на добровольной основе. Тогда речь шла о том, чтобы дать выпускникам и будущим абитуриентам выбор между классическим экзаменом и стандартизированным, которым, по словам парламентария, и является ЕГЭ.

— Сейчас примерно 52 процента всех ребят после 9-го класса идут в ПТУ, а не в 10-й класс, так как боятся ЕГЭ. В 2020 году, когда разрешили не сдавать ЕГЭ тем, кто не планирует идти в вузы, 10 процентов и не сдавали. На мой взгляд, сегодня около половины ребят выбрали бы ЕГЭ и примерно столько же — классический экзамен. Если бы был такой выбор, — заявил собеседник издания.

Он выступил против ЕГЭ, поскольку такая форма проверки знаний «формирует стандартизированные мышление и личность». В качестве примера Смолин привел ситуацию на экзамене по гуманитарному предмету, когда сдающего заставляют выбрать единственно верный вариант ответа там, где часто он далеко не единственный.

— И нередко правильный ответ бывает составлен сочинителем теста, — обратил внимание депутат. — А если бы сдавали экзамен устно, то могли бы сказать, что есть разные позиции по такому-то вопросу, и обосновали бы свою.

Также Смолин напомнил о словах главы думского комитета по образованию и науке Вячеслава Никонова , отмечавшего, что ЕГЭ «не учит детей читать, писать и говорить».

Другими словами, самые обыкновенные диктанты и сочинения показывают грамотность и творческие задатки детей намного лучше, чем аттестация знаний с помощью Единого госэкзамена, сказал собеседник «ВМ».

— Мы много раз предлагали перевести ЕГЭ в добровольный режим и дать детям при выпуске из школы и при поступлении в вузы возможность выбрать между ЕГЭ и классическим экзаменом, — подчеркнул он. — Кроме того, мы — за введение в рамках ЕГЭ обязательной устной части по гуманитарным дисциплинам, чтобы дети учились говорить. В экзамен по литературе также нужно включить право на выбор между написанием сочинения или устным ответом, чтобы ребенок показывал лучшее из того, чему он научился.

Подобная разнообразная форма экзаменов позволила бы лучше выявлять детей с творческими способностями, заключил Смолин.

«Образование заканчивается в 6–8-м классах»

В свою очередь родительское сообщество в России в основном выступает за возвращение к традиционным экзаменам, заявила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова . По ее мнению, ЕГЭ на сегодняшний день как форма проверки знаний вызывает больше всего нареканий, поскольку сводится к зазубриванию правильных ответов на вопросы, причем по очень скромному набору предметов.

— Последние три года учебы дети учат только четыре предмета: только то, что будет им нужно на экзамене. Обо всем остальном они говорят: «А зачем? Мне это не пригодится». Поэтому образование заканчивается где-то в 6–8-м классах. Это уже и образованием нельзя назвать, — сказала собеседница «ВМ».

Традиционные экзамены, с другой стороны, могут спасти положение, считает Леткова. Здесь, говорит она, предлагается сделать так, чтобы школьники готовились по всем предметам, получая всесторонние знания, а для поступления в вуз выбирали бы ряд дисциплин, в рамках которых понадобится дополнительная, более глубокая подготовка.

— Сочинение по русскому языку, письменные контрольные по математике — можно предложить более нормальные, человеческие, понятные и удобные вещи. А не так, когда четыре часа отвечаешь на безумное количество вопросов, и ни попить, ни поесть. Нужно, чтобы дети показали все, что они реально могут без этих нагнетаний, — резюмировала эксперт.

«Комбинированная синтетическая оценка»

В разговоре с корреспондентом «ВМ» историк, заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук Александр Снегуров предложил свою альтернативу ЕГЭ. Педагог выступил за комбинированную синтетическую оценку знаний школьников, состоящую из трех аспектов. Во-первых, говорит эксперт, нужно оставить диагностические работы и выводить часть итоговой оценки по сумме результатов этих работ. Во-вторых, следует учитывать успехи ученика в обучении на протяжении последних двух лет и при необходимости пересчитать их в баллы для добавления к итоговой оценке. В-третьих, необходимо принимать во внимание достижения ребенка в других сферах жизни (олимпиадах, конкурсах, спортивной, художественной и других школах), сказал Снегуров.

— Вуз может принять абитуриента уже на основе этих данных, без проведения собственных экзаменов. Принимать нужно всех желающих и через полгода, когда наступает время первой сессии, провести экзамен, после которого студенты сами решат: попали они в тот вуз или нужен ли он им вообще. Тот, кто неплохо справится, продолжит обучение. И дальше уже будет распределение по остальным критериям (бюджетные места и прочее), — пояснил он.

По его словам, у данной модели есть вторая, более жесткая схема, в рамках которой к комбинированной оценке добавляются вступительные экзамены вузов. По мнению Снегурова, нужно проводить максимум два таких экзамена, а также собеседование расширенного характера, чтобы комиссия видела ученика в лицо.

— Очень многое зависит от личных впечатлений, — указал заслуженный учитель России.