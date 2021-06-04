Памятник Галине Волчек шокировал посетителей Новодевичьего

Памятник на могиле бывшего худрука «Современника» Галины Волчек привел в ужас ее поклонников и коллег, заинтересовавшихся, кто же «одобрил это безобразие», пишет «Московский комсомолец».

Фото: ТАСС ТАСС

24 декабря 2019 года художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек была госпитализирована в Боткинскую больницу. Врачи диагностировали у нее воспаление легких. Впоследствии состояние режиссера резко ухудшилось: ткани легких начали разрушаться. 26 декабря 2019 года Галина Волчек скончалась.

Галина Волчек была похоронена на Новодевичьем кладбище, а на днях на ее могиле появился бронзовый памятник, об открытии которого не знали ни друзья, ни поклонники, ни даже артисты театра.

«Это не памятник, а кошмар какой-то. Как же надо не любить Галину Борисовну, да что там не любить – ненавидеть, чтобы согласиться на могиле ее установить такое!» - заявила изданию одна из артисток театра, видевшая памятник в утром в четверг.

Она отметила, что художник изобразил режиссера с бородавкой над губой, а «откуда-то сама по себе вылезает рука с сигаретой».

«А ведь у нее была внутренняя красота, тонкая, ранимая душа и такая доброта, что люди всех возрастов к ней тянулись. А это... Как же родственники, как театр могли допустить такое? Как одобрили это безобразие?» - поинтересовалась она.

На фотографиях, приведенных изданием, видно, что на белой колонне установлен бронзовый бюст. Газета отмечает, что «черное лицо с массивным торсом и почему-то в пиджаке похоже на кого угодно, только не на народную актрису СССР и выдающегося режиссера».