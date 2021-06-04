Умер первый президент "Автоваза" Каданников

В администрации отметили, что Каданников начал работать на Волжском автозаводе в 1967 году на должности заместителя начальника цеха крупной штамповки прессового производства. Через несколько лет, в течение которых его повышали до директора прессового производства, директора научно-технического центра ВАЗа, в 1988 году Каданникова избрали генеральным директором Волжского объединения по производству легковых автомобилей.