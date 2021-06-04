Умер первый президент "Автоваза" Каданников

Первый президент "Автоваза"
, а также генеральный директор предприятия с 1988 года по 2005 год Владимир Каданников
умер на 80-м году жизни, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации Тольятти
.
"Третьего июня на 80-м году жизни скончался Владимир Васильевич Каданников - Герой социалистического труда и генеральный директор "Автоваза" с 1988 года по 2005 год < > Администрация городского округа Тольятти приносит глубокие соболезнования родным и близким Владимира Васильевича. Светлая память", - говорится в сообщении.
В администрации отметили, что Каданников начал работать на Волжском автозаводе в 1967 году на должности заместителя начальника цеха крупной штамповки прессового производства. Через несколько лет, в течение которых его повышали до директора прессового производства, директора научно-технического центра ВАЗа, в 1988 году Каданникова избрали генеральным директором Волжского объединения по производству легковых автомобилей.
В 1994 году его избрали первым президентом акционерного общества, а позднее он возглавил совет директоров ОАО "Автоваз".
В администрации Тольятти отметили, что в период руководства Каданникова в сложных экономических условиях коллектив "Автоваза" продолжал работать стабильно, а результаты достигались без численных сокращений рабочих мест и с сохранением социальных гарантий для заводчан.
Соболезнования от своего имени и имени правительства Самарской области выразил глава региона Дмитрий Азаров
.
"Это невосполнимая утрата для всей губернии и страны в целом. Профессиональные и человеческие качества Владимира Васильевича определяли успех его деятельности во всех сферах. Он многое сделал для развития науки, укрепления дружбы и сотрудничества между народами. Глубоко скорбим вместе с родными и близкими", - цитирует пресс-служба Азарова.