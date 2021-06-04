Когда это все закончится: россиянам рассказали о запретах по отпускам

Пользователи портала 9111.ru пожаловались на работодателей, которые пытаются отозвать беременных женщин из отпуска. Специалисты рассказали, что такие действия неправомерны.

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Юрист Владимир Калашников посоветовал работникам ссылаться на статью 125 трудового кодекса.

Он напомнил, что по соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. Хотя бы одна из этих частей должна быть не короче 14 календарных дней.

Отозвать работника из отпуска можно только с его согласия. Неизрасходованный отпуск в такой ситуации работник сможет взять в удобное для него время в течение текущего рабочего года или в следующем году.

Отзывать из отпуска нельзя работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и людей, занятых на вредных производствах.

Также юрист напомнил, что беременных женщин запрещено отправлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и праздники.

Юрист Александр Абраменко добавил, что женщины с детьми до трех лет должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от командировки, сверхурочной и ночной работы, работы на выходных и в праздники.

Такие же гарантии предоставляются матерям и отцам, воспитывающим детей до пяти лет без супругов, родителям детей с инвалидностью и работникам, ухаживающим за больными родственниками.

Недавно в России одобрили законопроект, вводящий правила удаленной работы. Он предусматривает плату за вынужденный простой (оплачивается как 2/3 тарифной ставки, если удаленку организовать не удалось).

Сотрудников можно будет перевести на временную удаленку без их письменного согласия - но только в исключительных случаях (к примеру, из-за эпидемии).