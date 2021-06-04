Когда это все закончится: россиянам рассказали о запретах по отпускам

Пользователи портала 9111.ru пожаловались
на работодателей, которые пытаются отозвать беременных женщин из отпуска. Специалисты рассказали, что такие действия неправомерны.
Юрист Владимир Калашников посоветовал работникам ссылаться на статью 125 трудового кодекса.
Он напомнил, что по соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. Хотя бы одна из этих частей должна быть не короче 14 календарных дней.
Отозвать работника из отпуска можно только с его согласия. Неизрасходованный отпуск в такой ситуации работник сможет взять в удобное для него время в течение текущего рабочего года или в следующем году.
Отзывать из отпуска нельзя работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и людей, занятых на вредных производствах.
Также юрист напомнил, что беременных женщин запрещено отправлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и праздники.
Юрист Александр Абраменко
добавил, что женщины с детьми до трех лет должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от командировки, сверхурочной и ночной работы, работы на выходных и в праздники.
Такие же гарантии предоставляются матерям и отцам, воспитывающим детей до пяти лет без супругов, родителям детей с инвалидностью и работникам, ухаживающим за больными родственниками.
Недавно в России одобрили законопроект, вводящий правила удаленной работы. Он предусматривает плату за вынужденный простой (оплачивается как 2/3 тарифной ставки, если удаленку организовать не удалось).
Сотрудников можно будет перевести на временную удаленку без их письменного согласия - но только в исключительных случаях (к примеру, из-за эпидемии).
Также документ вводит лимит на «время взаимодействия дистанционного работника с работодателем» - это 40 часов в неделю.