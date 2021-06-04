В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Когда это все закончится: россиянам рассказали о запретах по отпускам

Елена Прошина
9 минут назад
Пользователи портала 9111.ru пожаловались на работодателей, которые пытаются отозвать беременных женщин из отпуска. Специалисты рассказали, что такие действия неправомерны.
Когда это все закончится: россиянам рассказали о запретах по отпускам
Фото: РамблерРамблер
Юрист Владимир Калашников посоветовал работникам ссылаться на статью 125 трудового кодекса.
Он напомнил, что по соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. Хотя бы одна из этих частей должна быть не короче 14 календарных дней.
Отозвать работника из отпуска можно только с его согласия. Неизрасходованный отпуск в такой ситуации работник сможет взять в удобное для него время в течение текущего рабочего года или в следующем году.
Отзывать из отпуска нельзя работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и людей, занятых на вредных производствах.
Также юрист напомнил, что беременных женщин запрещено отправлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и праздники.
Юрист Александр Абраменко добавил, что женщины с детьми до трех лет должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от командировки, сверхурочной и ночной работы, работы на выходных и в праздники.
Такие же гарантии предоставляются матерям и отцам, воспитывающим детей до пяти лет без супругов, родителям детей с инвалидностью и работникам, ухаживающим за больными родственниками.
Недавно в России одобрили законопроект, вводящий правила удаленной работы. Он предусматривает плату за вынужденный простой (оплачивается как 2/3 тарифной ставки, если удаленку организовать не удалось).
Сотрудников можно будет перевести на временную удаленку без их письменного согласия - но только в исключительных случаях (к примеру, из-за эпидемии).
Также документ вводит лимит на «время взаимодействия дистанционного работника с работодателем» - это 40 часов в неделю.
Общество,Александр Абраменко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители