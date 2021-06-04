Онищенко: McDonalds конфликтует с культурой питания

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает необходимым урегулировать доступ на российский рынок продукции Nestle, а также "разбираться" с фастфудом McDonalds , который, по его мнению, конфликтует с культурой питания россиян. Об этом Онищенко заявил ТАСС.

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Швейцарская компания Nestle признала, что более 60% ее продуктов не соответствуют международным критериям здорового питания, сообщила в понедельник газета Financial Times со ссылкой на попавшую в ее распоряжение презентацию компании. Позднее радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что Онищенко в комментарии призвал запретить в России продукцию Nestle, Coca-Cola и Mars.

"[Что касается] Nestle - не просто взять и запретить, а вызвать их и предложить: или вы меняете свою политику, или мы вас просто уберем с нашего рынка. Тем более, что это продукция не первой необходимости", - пояснил свое предложение Онищенко.

"Нам надо в том числе и с McDonalds разбираться", - заявил он агентству. По его словам, этот фастфуд в короткие сроки практически разрушил "многовековую культуру питания" россиян.

"Сегодня мы благодаря McDonalds "окусываемся" всухомятку, есть картошку фри на остановке автобуса считается почти нормой", - продолжил Онищенко.

Он заявил, что такие патологические пищевые привычки "ломают" эндокринную систему и приводят к детскому ожирению. "Это очень опасная тенденция, которая прежде всего влияет на здоровье, и этим тоже надо заниматься", - убежден бывший главный санитарный врач РФ.