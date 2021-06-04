Астрахан рассказал о гибели жены и чудесном спасении сына

«Мы уже с Олей тогда разошлись. У меня была другая семья. У нас с Олей был ребенок - Паша, ему было семь лет. Горел подъезд, Оля с перепугу выбежала, они получили ожог большой. У нас такие ожоги не спасали. Я приехал в больницу, мне сказали: