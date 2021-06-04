Астрахан рассказал о гибели жены и чудесном спасении сына

Режиссер Дмитрий Астрахан
рассказал о гибели своей бывшей жены и сыне, который чудом выжил при пожаре. Астрахану посвящен новый выпуск программы «Судьба человека»
на «России 1».
По словам Астрахана, пожар возник из-за поджога двери квартиры, где жили его сын и бывшая жена, актриса Ольга Беляева
.
«Мы уже с Олей тогда разошлись. У меня была другая семья. У нас с Олей был ребенок - Паша, ему было семь лет. Горел подъезд, Оля с перепугу выбежала, они получили ожог большой. У нас такие ожоги не спасали. Я приехал в больницу, мне сказали:
«Мы ей ничего не даем, давать бессмысленно. Нужен бюджет больницы, чтобы ее спасти, но шансов пять процентов», - рассказал режиссер.
Он отметил, что его друзья начали активно помогать, нужные лекарства нашли, некоторые медикаменты присылали из-за границы.
«Мы Олю почти вытащили, но был большой ожог. Пашу удалось спасти, Олю не удалось. < > Пашу спасали и все друзья, и незнакомые люди, передавали деньги, Макаревич, Ярмольник. Я всех их знаю и всем им благодарен», - подчеркнул он.
Сейчас Павлу 27 лет, он выучился на звукорежиссера и сейчас занимается музыкой.
«Он веселый парень, дай бог здоровья, Паша - молодец. Мы все его любим, сестры и братья младшие его любят. Он в музыкальном поиске, живет в Ленинграде, он добрый, отзывчивый, порядочный», - заключил Астрахан.
Сейчас Астрахан женат на бывшей балерине Елене Громовой
. В их браке родились пятеро детей.