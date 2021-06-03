Тюремный бунт: Заключенные отказываются «махать кайлом» на БАМе

Осужденные отказываются участвовать в масштабном проекте модернизации Транссиба и БАМа, что ставит его под угрозу. Из-за чего могут возникнуть проблемы с расширением магистралей, разбиралась
«Свободная пресса».
Ранее стало известно, что по результатам совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина
9 апреля РЖД
, Министерству транспорта
и Федеральной службе исполнения наказаний
было поручено проработать вопрос привлечения осужденных к возведению инфраструктурных объектов БАМа и Транссиба. При этом в РЖД уже оценили рост затрат на модернизацию Восточного полигона в 39,2 млрд руб. за I квартал 2021 года и предложили изменить тарифы, чтобы их компенсировать.
Масштабная стройка в Сибири необходима России, чтобы занять место ключевого поставщика угля в Китае и в перспективе расширить контейнерые перевозки из Европы в Азию. Сейчас рост поставок ограничен пропускной способностью Транссиба и БАМа.
План модернизации БАМа уже есть, недавно президент России поручил профинансировать расширение железнодорожной инфраструктуры из Фонда национального благосостояния, однако из-за коронавирусных ограничений встал вопрос, кто именно будет работать на масштабной стройке, отмечает издание.
Россия испытывает острый недостаток мигрантов из стран Средней Азии, брешь правительство планирует путем привлечения к работам на БАМе и Транссибе заключенных, однако они выступили против, говорится в статье.
Заключенные отметили, что перевод на принудительные работы с точки зрения закона является смягчением наказания, а значит будут проблемы с условно-досрочным освобождением. Кроме того, по словам одного из осужденных, режим в исправительных центрах (ИЦ) «не легче, а психологического давления на осужденного там гораздо больше». Он привел в пример вопрос о количестве свиданий, который решается начальником ИЦ, а он подписывает прошения далеко не всем и не всегда.
«Если не будет получаться с мигрантами из Средней Азии и заключенными, то тут я вижу три варианта развития событий: к работе привлекаются-таки мигранты, но из Китая, у нас все-таки увеличиваются зарплаты для российских рабочих,у нас банально вообще ничего не строится», - оценил перспективы экономист Леонид Хазанов.