Тюремный бунт: Заключенные отказываются «махать кайлом» на БАМе

Масштабная стройка в Сибири необходима России, чтобы занять место ключевого поставщика угля в Китае и в перспективе расширить контейнерые перевозки из Европы в Азию. Сейчас рост поставок ограничен пропускной способностью Транссиба и БАМа.

План модернизации БАМа уже есть, недавно президент России поручил профинансировать расширение железнодорожной инфраструктуры из Фонда национального благосостояния, однако из-за коронавирусных ограничений встал вопрос, кто именно будет работать на масштабной стройке, отмечает издание.

Заключенные отметили, что перевод на принудительные работы с точки зрения закона является смягчением наказания, а значит будут проблемы с условно-досрочным освобождением. Кроме того, по словам одного из осужденных, режим в исправительных центрах (ИЦ) «не легче, а психологического давления на осужденного там гораздо больше». Он привел в пример вопрос о количестве свиданий, который решается начальником ИЦ, а он подписывает прошения далеко не всем и не всегда.