«Разжигание вражды»: коллекторы пожалуются в СК на Милонова

Депутат Госдумы Виталий Милонов разжигает вражду и ненависть, считают коллекторы. Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств намерена подать заявление в СК, если это подтвердят специалисты. Ранее парламентарий от «Единой России» сравнил коллекторов с животными и призвал лишить их пенсии. В комментарии «Газете.Ru» он назвал их «новой разновидностью секс-меньшинств».

Коллекторы считают, что депутат Госдумы Виталий Милонов нарушил закон, назвав их животными и заявив, что коллекторов стоит лишить пенсии. В пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) в комментарии "Газете.Ru" отметили, что намерены направить заявление в СК, если специалисты обнаружат признаки разжигания вражды.

"Если в итоге мы посчитаем наличие нарушений, ответственность по которой установлена ст. 282 УК РФ, то в соответствии с законодательством в связи с наличием "депутатского иммунитета" заявление должно подаваться в Следственный комитет", - отметил представитель пресс-службы.

В ассоциации обратили внимание, что "депутат сам в прямом эфире признал, что его предложение противоречит и нарушает нормы Уголовного Кодекса и разжигает вражду и ненависть". "К сожалению, господин депутат уже не в первый раз допускает подобные публичные высказывания, что может также считаться и использованием служебного положения при разжигании ненависти и вражды. В случае обращения НАПКА в соответствующие органы в связи с такими высказываниями мы сообщим отдельно", - пообещали в ассоциации. Ранее президент НАПКА Эльман Мехтиев отметил, что заявление Милонова - "это нарушение закона".

"Мандат заканчивается, нужно привлечь к себе внимание. Господин Милонов считает себя глубоко верующим человеком, но любой верующий человек любой религии вряд ли в публичном пространстве будет заниматься оскорблениями", - приводит его слова Telegram-канал "Радиоточка НСН".

Ранее член комитета Госдумы по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва", что на законодательном уровне "нужно запретить коллекторам занимать какую-либо должность после такой работы".

"Если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии. Потому что это сволочь. Я предлагаю юридически записать, что коллектор, лицо, которое работает коллектором, лишается права называть себя гражданином. Потому что нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьем вашего сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации", - сказал Милонов.

По его словам, "репрессивная функция должна быть только у государства". Он также считает, что коллекторы должны просить прощения у общества и провести 10 лет на исправительных работах.

"Я хочу внести в закон о коллекторах маленькое изменение: признать коллекторов животными, не подпадающими под статью 245 "Жестокое обращение с животными". Это социально опасные животные, что-то типа вшей", - добавил он.

А тех, кто не откажется от своей коллекторской работы, депутат от "Единой России" предложил вывезти на Украину: "Нам не нужны такие сограждане, пускай там работают". В комментарии "Газете.Ru" Милонов пояснил, что предлагает коллегам "продумать полный законодательный запрет на осуществление коллекторской деятельности в отношении физических лиц". Он отметил, что физлица "сталкиваются не с государственной системой взыскания задолженностей, а с людьми с сомнительной легитимностью и отсутствием всяких морально-этических принципов".

"Я как христианин иногда говорю языком притч, метафор. Я говорю о том, что люди, которые занимаются коллекторской деятельностью, - это люди, которых нельзя адекватно поставить с моральной точки зрения на одну ступень, на один уровень с теми, кто честно выполнял свой долг и выполнял свою работу. Если коллектор будет получать такое же денежное вознаграждение, как и социально полезный человек, то это несправедливо", - уверен Милонов.

Он полагает, что нельзя коллекторскую деятельность приравнивать к трудовой, а соответственно и выплачивать пенсию.

"Государство не должно оплачивать старость тех, кто во время своей трудовой деятельности приносил зло населению нашей страны. Они просто это не заработали: пенсия – это заслуженный отдых, так вот у коллекторов это отдых незаслуженный", - сказал он. В то же время депутат Госдумы уверен, что коллекторам стоит запретить занимать руководящие должности. "Знаете, как педофилам запрещают занимать места в детских садах и интернатах, так и коллекторам, поскольку коллектор для меня является новой разновидностью секс-меньшинств, это люди с садистскими и БДСМ-наклонностями и неуравновешенной психикой", - считает Милонов.

Он отметил, что законопроект еще не готов. Тем не менее он призывает коллег согласиться с его идеей: "Я считаю, что моя задача полностью убрать этих недостойных субъектов из нашей жизни". Тем временем один из его коллег член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, депутат от "Единой России" Илья Осипов заявил, что нельзя путать бандитизм и коллекторство.

"Коллекторы - это взыскание долгов. С должниками, с просроченной задолженностью нужно бороться. Другое дело, что не надо путать коллекторство и бандитизм попросту, когда люди, которые занимаются выколачиванием долгов незаконными способами, называют себя коллекторами, они тем самым дискредитируют эту профессию", - уверен парламентарий.