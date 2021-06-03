Недобросовестные производители смешивают искусственные и натуральные икринки, чтобы повысить прибыль. При этом обычный покупатель не может на вкус определить качество продукта, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» специалист рыбопромышленной отрасли Олег Гугунава.

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«Существует икра белковая, её придумали в начале 1960-х. Это желирующее вещество из водорослей агар-агар и желатина. Внешне сейчас искусственные икринки один в один похожи на икринки дикой рыбы. Непорядочные производители покупают оптом искусственную и обычную икру и смешивают их. Нам приходит часто рассылка, производители пишут: купите нашу икру, её можно подмешивать к настоящей икре. Килограмм обычной икры стоит 5 тыс. рублей, а килограмм белковой — 1 тыс. рублей, если вы их соединяете, вы получаете огромную прибыль. Если неспециалист зачерпнёт ложку из банки белковой икры, он скажет: что-то здесь не так. Если икра будет смешана, если язык почувствует вкус настоящей икры, то, скорее всего, неспециалист никогда не определит подделку».

Эксперт посоветовал не покупать красную икру, произведённую весной. Это говорит о том, что её изготовили из замороженного сырья, которое могло храниться на складе несколько лет.

Директор «Рыборазводного предприятия 1» Александр Ходос предупредил россиян о поддельной икре на полках магазинов.

«Сейчас очень большой процент имитированной икры. Это вообще не икра, а продукт из рыбьего жира и красителей. К сожалению, его так хорошо делают, что распознать на глаз подделку почти невозможно», — рассказал он «Звезде».

Эксперт отметил, что качество икры без лабораторных исследований определить практически невозможно. При выборе продукта Ходос посоветовал обращать внимание на этикету — там должна быть информация о типе рыбы, сроках и месте ее вылова и о периоде хранения.

Чтобы избежать подделки, покупать икру лучше в крупных специализированных магазинах, где могут предоставить всю необходимую документацию на продукт, уточнил специалист.

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, как правильно выбирать качественную и свежую красную икру и рыбу.

РИА Новости

«Чтобы выбрать хорошую рыбу, нужно руководствоваться оценкой ее внешнего вида и запаха. Покупая свежую рыбу, внимательно изучите ее внешний вид. Цвет рыбы должен быть однородным. Качественное филе рыбы имеет прозрачную глазурь, которая блестит на срезе и присутствует тонким слоем на всей поверхности продукта. Консистенция рыбы не должна быть сильно волокнистой – это признак того, что размороженная рыба растаяла и ее повторно заморозили», – передает РИА «Новости» слова Протасова.

Он добавил, что икра разных видов лососевых по вкусу и виду может отличаться, чем пользуются многие производители, и под понятием «лососевая икра» в баночке может быть что угодно.

«Именно поэтому мы советуем выбирать упаковки, промаркированные надписью «ГОСТ», так как в этом случае производитель обязан указать вид рыбы, из которой получен продукт. Икра первого сорта состоит из одинаковых по размеру и цвету икринок, характеризуется густой консистенцией, рассыпчатостью, малым содержанием соли и приятным запахом», – сказал Протасов.

Он уточнил, что при покупке икры нужно обращать внимание на дату производства, маркировку и внешний вид, условия хранения в точке, где продается товар. Хорошая икра, скорее всего, будет произведена с середины мая по октябрь-декабрь.

Стоимость красной икры в РФ достигла максимума за 10 лет, показав рост за год более чем на 30%. Об этом свидетельствуют данные Росстата

В апреле текущего года килограмм лососевой икры в розничной продаже стоил в среднем 4,7 тысячи рублей. Этот продукт непрерывно дорожает с июня 2020 года, в ноябре средняя цена превысила планку в 4 тысячи рублей.

Директор по развитию сети рыбных супермаркетом Полина Кирова в беседе с РБК подтвердила резкий рост цен на красную икру. По её словам, поставщики просят за свой товар на 30% больше, чем год назад. Президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев утверждает, что оптовые цены за год выросли на 50%.

Управляющий партнёр Agro&Food Сommunications Илья Березнюк пояснил, что икра является сезонным продуктом с ограниченным сроком хранения и в апреле-мае традиционно дорожает. В этом году также отмечалось сокращение улова лососей на Дальнем Востоке.

Росрыболовство не прогнозирует дефицита икры в России: предстоящая лососевая путина позволит обеспечить рынок достаточным запасом продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства, комментируя рост цен на красную икру в России.

"Дефицита красной икры на российском рынке не предвидится, так как предстоящая лососевая путина 2021 года, которая начнется 1 июня, позволит насытить рынок достаточным запасом свежей икры тихоокеанских лососей", — отметили в Росрыболовстве.

Мировая индустрия производства лосося оказалась под угрозой гигантских убытков. Из-за деятельности человека самые популярные виды лососевых рискуют повторить судьбу речных видов красной рыбы, резко сократив свою популяцию. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на участников рынка.

Опрошенные агентством экологи утверждают, что размер популярных видов океанического лосося стремительно уменьшается. Эти же выводы подтверждают все участники производственных цепочек, начиная поставщиком морской продукции OBI Seafoods, заканчивая шеф-поваром рыбного ресторана Ivar’s.

«За последние восемь-десять лет размеры лосося начали становиться все меньше и меньше. Это очень раздражает, когда поставщик отправляет его мне, и я вижу размер этого филе», — отметил шеф-повар ресторана Ivar's на набережной Сиэтла.

По их оценкам, за последние 8-10 лет рыба уменьшилась в размере на 2-8 процента в зависимости от конкретного вида. Ученые связывают резкое снижение размера с изменением климата и вмешательством человека в хрупкие экосистемы, вследствие чего, лососевые стали быстрее возвращаться в пресные реки, не успев до конца окрепнуть.

С подобной проблемой ранее сталкивались в Европе. Создание системы дамб в пресных реках и неконтролируемый вылов рыбы привел к резкому сокращению популяции атлантического лосося (семги) и трески. Теперь ученые опасаются, что подобная участь может настигнуть их тихоокеанских сородичей.

Опасения подтверждаются и цифрами. В прошлом году улов в районе Аляски рухнул на 56 процентов и составил 295,2 миллиона долларов. Причем потери ударят и по России — на долю Москвы и Вашингтона приходится 85 процентов всей добычи тихоокеанского лосося в мире.