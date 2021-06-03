Онищенко: рост заболеваемости COVID-19 вернется осенью

«Поскольку он (коронавирус - ред.) циркулирует в популяции, то, естественно, осенний период - это благоприятный период для роста заболеваемости не только коронавирусом, но и всех заболеваний, которые передаются таким же путем», - сообщил Онищенко.
По его словам, ситуация усугубится, так как прослойка тех, кто имеет иммунитет к инфекции, является крайне маленькой.
Федеральное медико-биологическое агентство 2 июня заявило о регистрации нового уникального препарата «Лейтрагин», предотвращающего тяжелые осложнения в результате коронавируса. Как отмечается, его на данном этапе исследований собираются применять в стационарных условиях.
В Роспотребнадзоре объявляли о новых правилах для возвращающихся в страну граждан. Все въезжающие в Россию любым видом транспорта должны сдать тест на коронавирус в течение трех дней с момента прибытия.
30 мая игроки и тренеры сборной России сдали тесты ПЦР сотрудникам лаборатории, аккредитованной УЕФА. Все результаты оказались отрицательными.