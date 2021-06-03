Онищенко: рост заболеваемости COVID-19 вернется осенью

По его словам, ситуация усугубится, так как прослойка тех, кто имеет иммунитет к инфекции, является крайне маленькой.

В Роспотребнадзоре объявляли о новых правилах для возвращающихся в страну граждан. Все въезжающие в Россию любым видом транспорта должны сдать тест на коронавирус в течение трех дней с момента прибытия.