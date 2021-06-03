В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Онищенко спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 к осени

Лера Букина
1 час назад
В России может вырасти заболеваемость COVID-19 в осенний период в случае сохранения низкого уровня темпа вакцинирования от инфекции. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Онищенко: рост заболеваемости COVID-19 вернется осенью
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Поскольку он (коронавирус - ред.) циркулирует в популяции, то, естественно, осенний период - это благоприятный период для роста заболеваемости не только коронавирусом, но и всех заболеваний, которые передаются таким же путем», - сообщил Онищенко.
По его словам, ситуация усугубится, так как прослойка тех, кто имеет иммунитет к инфекции, является крайне маленькой.
Федеральное медико-биологическое агентство 2 июня заявило о регистрации нового уникального препарата «Лейтрагин», предотвращающего тяжелые осложнения в результате коронавируса. Как отмечается, его на данном этапе исследований собираются применять в стационарных условиях.
В Роспотребнадзоре объявляли о новых правилах для возвращающихся в страну граждан. Все въезжающие в Россию любым видом транспорта должны сдать тест на коронавирус в течение трех дней с момента прибытия.
30 мая игроки и тренеры сборной России сдали тесты ПЦР сотрудникам лаборатории, аккредитованной УЕФА. Все результаты оказались отрицательными.
Общество,Геннадий Онищенко,СБОРНАЯ РОССИИ,Федеральное медико-биологическое агентство,РАН,УЕФА,Роспотребнадзор,Госдума,РИА Новости,Россия,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители