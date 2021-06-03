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Мурашко назвал условие ослабления коронавирусных ограничений

Вечерняя Москваиещё 5
1 час назад
Ограничения, введенные в России для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, могут быть ослаблены. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Минздрав рассказал о послаблении ограничений
Фото: Кирилл Зыков / АГН МоскваКирилл Зыков / АГН Москва
По словам главы Минздрава, этого можно ожидать, когда 60 процентов населения страны пройдут вакцинацию от COVID-19. С учетом переболевших инфекцией это создаст хороший коллективный иммунитет.
Мурашко подчеркнул, что ведется наблюдение за эпидемиологической ситуацией, «но послабления, конечно, будут по разным направлениям», сообщает ТАСС.
Ранее Михаил Мурашко заявил, что болельщикам необязательно вакцинироваться от COVID-19 для посещения матчей чемпионата Европы по футболу в России. Он уточнил, что власти лишь рекомендуют сделать прививку от коронавируса перед посещением игр.
Общество,Михаил Мурашко,ИТАР-ТАСС,Россия,
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