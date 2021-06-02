В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Подмосковье планируют создать 55 000 новых рабочих мест

RT на русском
1 час назад
В Московской области планируют создать около 55 тыс. новых рабочих мест благодаря соглашениям, подписанным в рамках Петербургского международного экономического форума.
55 000 новых рабочих мест создадут в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В настоящее время в области работает свыше 400 иностранных компаний из 40 стран. Их деятельность преимущественно направлена на производство, логистику и экспорт.
«Общий объём инвестиций зарубежного бизнеса уже превысил 27 млрд», — отметили в пресс-службе.
Ранее, как сообщал kp.ru, власти Москвы оценили ситуацию на рынке труда.
Общество,Правительство Москвы,Московская Область,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители