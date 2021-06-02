Переболевшие просят Минздрав изучить «постковидный синдром». Петиция россиян, перенесших COVID-19, но продолжающих страдать от последствий инфекции, опубликована на Change.org.

Длительное отсутствие обоняния, ухудшение памяти, бессонница, клиническая депрессия, панические атаки, прочие когнитивные нарушения, выпадение волос, проблемы с сердцем и сосудами, с желудочно-кишечным трактом, с дыханием и так далее — это лишь часть не самых приятных симптомов «постковидного синдрома», описанных в петиции переболевших россиян. Как говорится в документе, «после выздоровления десятки тысяч человек отмечают проблемы со здоровьем, подтвержденные медиками и не наблюдавшиеся у этих пациентов до заболевания». Подписанты призывают Минздрав разработать стандарт лечения постковидного синдрома с описанием всех его симптомов, рассказывает автор инициативы, журналистка Юлия Власенко.

Юлия Власенко, автор инициативы, журналистка:

«Проблема огромная, а решения нет. Конечно, о ней нужно говорить, чтобы начали изучать, чтобы медики не ждали, когда иностранные коллеги поделятся своим опытом. Потому что складывается ощущение, что если народ молчит, значит все нормально, а оно совсем ненормально. Поэтому нужно об этом говорить, и хотелось бы, чтобы нас лечило не время. В каждом интервью я вынуждена говорить, что лечит только время, потому что по себе замечаю, что с течением времени становится полегче, что-то восстанавливается само. Хотелось бы, чтобы нас лечило не время, а лечили врачи».

Истории каждого из переболевших одновременно разные (симптоматика в каждом из случаев может различаться) и очень похожие. Одним врачи попросту не верят, а другим вынужденно обещают, что все «скоро пройдет», потому что никто не знает, как это вообще лечится. Радиостанция Business FM собрала рассказы жителей трех регионов России.

Журналистка из Москвы и автор блога environment&tech Дарья Кузнецова поделилась своим опытом:

Дарья Кузнецова журналистка из Москвы и автор блога environment&tech «Я заболела ковидом первый раз в мае 2020 года, у меня не было пневмонии, считается, что переболела в легкой форме. На самом деле, это было не так уж и легко, на протяжении четырех месяцев у меня держалась достаточно высокая температура до 37,5-38 каждый день. Были панические атаки, сложности с дыханием, полное ощущение нехватки воздуха».

А вот что о своем случае рассказала жительница города Ачинска Красноярского края Екатерина:

«Я заболела 15 ноября, на три дня у меня пропали запахи и вкусы, и с 19 ноября меня мучают панические атаки. Никогда в жизни такого не было: постоянно выбрасывает из сна, вечное удушье, в груди давит, не хватает воздуха, зашкаливает пульс, постоянная тревога и страх. За 37 лет я не обращалась в больницу, только ходила рожать. Я фитнес-тренер, соблюдаю правильное питание, и вот такое со мной произошло. Они говорили, что с ковидом не связано, но это не так».

Жительница Санкт-Петербурга Лилия говорит, что ее проблемы со здоровьем только усугубляются:

«Когда я говорю о симптомах врачам, то они смотрят на меня странно, говорят, что сейчас у всех так, это скоро пройдет. Такого состояния у меня никогда не было, я всегда была стрессоустойчивой, давно работаю в бизнес-сфере, неоднократно полностью проверялась, даже у психиатра, у меня это требует работа. Ничего этого не было замечено. В первое время мне говорили, что со мной все в порядке, все пройдет, такое бывает. Сейчас это все обостряется, и я понимаю, что не в порядке».

На Западе проблема «постковидного синдрома» хорошо известна, но пока медики занимаются ее изучением. В Международную классификацию болезней уже планируется внести код U09.9 — «Состояние после COVID-19 неуточненное». Однако консенсуса о том, что в этом есть что-то из ряда вон выходящее, пока нет. Комментирует заведующий кафедрой инфекционных болезней СПбГУ, бывший главврач Боткинской больницы в Санкт-Петербурге Алексей Яковлев

Алексей Яковлев, заведующий кафедрой инфекционных болезней СПбГУ, бывший главврач Боткинской больницы в Санкт-Петербурге:

«Все привыкли, что при респираторной инфекции через семь-десять дней ты здоров и пошел. Надо научиться жить в новых обстоятельствах. Я чувствую, что есть желание переложить все на здравоохранение, при этом — нежелание что-то делать самим. Сотни миллионов реально переболевших людей на земном шаре. В тех странах, где болели намного больше, чем в России, уже есть опыт, он обобщен и представлен в виде рекомендаций европейского бюро ВОЗ».

Русскоязычные рекомендации ВОЗ по «самостоятельной реабилитации после болезни, вызванной COVID-19» можно найти на сайте Европейского регионального бюро организации. Российское здравоохранение пока руководствуется временными рекомендациями Минздрава России, утвержденными в июле 2020 года. Новую версию документа в ведомстве начали готовить в январе.