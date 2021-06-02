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Россиянка устроила скандал в самолете и попала на видео

Юрий Столбов
43 минуты назад
Россиянка устроила скандал на борту самолета, летевшего из Москвы в Симферополь, из-за того, что ее кресло пинал ногами ребенок. Произошедшее попало на видео, которое публикует «Москва 24».
Как уточняет телеканал, женщина в течение двух часов терпела удары по спинке кресла и вежливо просила родителей успокоить ребенка, но ее просьбы были проигнорированы. В результате она встала со своего места, начала громко кричать и кинула в попутчиков сумку.
Бортпроводники пытались утихомирить туристку, однако она со скандалом настаивала, чтобы персонал обратил внимание на невоспитанных пассажиров сзади нее.
Общество,Новости Москвы,Конфликты,Видео,Симферополь,
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