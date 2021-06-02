Сэкономить не получится: Отдых в России резко подорожал

В сравнении с прошлогодним летним сезоном цены на отдых в России поднялись на 36%. При этом также значительно подорожали и туры за границу. К такому выводу пришли специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata, проанализировав результаты продаж турпакетов на лето текущего года (есть в распоряжении NEWS.ru).

Лидером по продажам в этом летнем сезоне стала Россия — 51% организованных туров реализовано на отечественные курорты. Из-за высокого спроса на отдых в России средние цены взлетели на 36%, составив 64 тысяч рублей за тур. Туры на немногие открытые заграничные направления также существенно подорожали, в среднем их стоимость составила 121,5 тысячи рублей (годом ранее это было 87,5 тысячи рублей), — сообщили в компании.

Эксперты отметили, что эта ситуация стала возможна только благодаря закрытию Турции и отсутствию чартерных рейсов в Египет . Более четверти туров в июне были забронированы именно в Турцию.

По данным портала, самый дешёвый летний тур стоит 6833 рубля. За эти деньги можно разместиться на две ночи в хостеле Калининграда без питания. Самый дорогой тур — в Сочи с вылетом из Иркутска . За 281,58 тысячи рублей двое взрослых и двое детей проведут 10 ночей в отеле 3* с завтраками и ужинами.

Если не возобновится авиасообщение с Турцией и Египтом, цены на российских курортах в июле-августе вырастут на 30%. Об этом сообщил в интервью "Известиям" генеральный директор "Сети магазинов горящих путевок" Сергей Агафонов.

ТАСС

"Мест на российских курортах уже почти нет. Обязательно нужно открывать какое-то массовое направление, чтобы у людей была возможность отдохнуть. Емкость курортов Краснодарского края и Крыма ограничена, они не вмещают всех желающих", — отметил он. По мнению Агафонова, это неизбежно приведет к росту цен на 20-30%, особенно к августу.

Гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян согласился с этим мнением. Он отметил, что как минимум до конца июня рейсов в Турцию не будет. Также, по его словам, до сих пор не принято решение об открытии Египта.

"Из-за этого цены на российских курортах на июль-август увеличатся на 20%, причем данный процесс начнется уже сейчас", — предупредил Мкртчян.

Продление оперативным штабом по противодействию распространения коронавирусной инфекции ограничений на авиасообщение с Турцией не приведет к повышению цен на отдых в России, заявил "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин

Цены уже поднялись в апреле и мае по сравнению с 2019 годом, сейчас потенциал роста цен исчерпан, считает эксперт. Прогнозы о росте цен на июль и август 2021 года он назвал "нереалистичной оценкой".

РИА Новости

"Если говорить про черноморское побережье, то оно уже забронировано на 80 и более процентов. Остались только низкокатегорийные отели либо частный сектор. После закрытия Турции цены уже поднялись. Потому больше такого роста цен не будет", - сказал Барзыкин.

Кроме того, по оценкам источников, Турция будет открыта с июля, добавил эксперт. Помимо этого идет работа над открытием Египта.

Так что прогнозы о росте цен запоздалые и ориентируются еще на майские показатели, а сейчас ситуация иная, заметил Барзыкин.

К тому же открывается возможность туров в Марокко. Накануне оперштаб заменил рейсы в столицу Марокко Рабат на рейсы в Касабланку. Этот туристический город сейчас обозначен в документе, опубликованном на портале правительства России http://government.ru/news/42357/. Как отметили в Ассоциации туроператоров России Касабланка - популярный пункт прибытия туристических авиарейсов в Марокко, и уже несколько перевозчиков получили от Росавиации допуски на полеты.

В Касабланку будет выполняться два раза в неделю.

"Туда всегда ехали организованные группы. Турпоток в Марокко возобновится, въезд с туристскими ценами в страну разрешен", - отметил Барзыкин.

Однако все же это очень узкий сегмент туристического рынка, и Турцию он не заменит, добавил он.

Россиянам рассказали о росте цен на люксовые курорты Черного моря предстоящим летом. Об этом вице-президент АТОР и генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский сообщил на пресс-встрече корреспондентам «Ленты.ру».

Согласно статистическим данным, пляжный отдых в Сочи подорожал на 87 процентов в июне и 46 процентов в сентябре, в Геленджике и Анапе — от 29 до 42 процентов в зависимости от месяца.

Схожая ситуация наблюдается и в Крыму — в Ялте и Алуште цены выросли до 89 процентов и 66 процентов соответственно.

По данным аналитиков, популярность дорогостоящего отдыха связана с тем, что спрос на размещение в четырех- и пятизвездочных отелях превышает номерной фонд, которым располагают гостиницы.

При этом стоимость проживания в отелях среднего и бюджетного сегмента повысилась незначительно и в среднем не превышает 15 процентов.

Июнь назвали самым выгодным месяцем для отдыха на черноморском побережье России. Об этом вице-президент АТОР и генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский сообщил на пресс-встрече корреспондентам «Ленты.ру».

Согласно статистике аналитиков, цены за пакетный тур в летнем сезоне со средней продолжительностью девять дней колеблются от 36 тысяч до 53 тысяч рублей.

Так, самым выгодным для поездки на черноморские курорты станет первый месяц лета. В это время тур в Крым обойдется в 42,4 тысячи рублей, стоимость путевки в Сочи составит 36 тысяч рублей, в Анапу — 39,9 тысячи рублей, в Геленджик — 37,4 тысячи рублей. При этом уточняется, что наиболее дорогим месяцем станет август — туры в среднем дороже на три-четыре тысячи рублей.

Кроме того, Уманский высказался и по поводу роста цен на отпуск в 2021 году.

АТОР

«Мы взяли средние чеки по исключительно пакетным турам по основным пляжным направлениям и заметили, что путевки с авиаперелетом по сравнению с показателями 2019 года либо немного дороже, либо вообще такие же по стоимости. Происходит это просто за счет того, что перевозки сейчас дешевле, чем в 2019 году. В итоге говорить о том, что отдых в этом году на побережье подорожал, если человек туда летит, а не едет на машине, просто несправедливо», — пояснил эксперт.

Он также напомнил о государственном кешбэке и возврате 20 процентов средств за пакетные туры при соблюдении всех условий программы.

Отпуск можно провести в России и за границей. Эксперты в туристической отрасли рассказали о курортах, которые доступны для посещения в условиях пандемии COVID-19.

Приостановка авиасообщения с Турцией и Танзанией была продлена до 21 июня включительно из-за эпидемиологической обстановки в этих странах. Однако туристы из РФ смогут отправиться в Великобританию, так как Россия возобновила перелеты по этому направлению. Кроме того, еще ряд государств с 10 июня возобновляет авиасообщение, передает «Ореанда-Новости».

Почти через неделю для россиян должны будут открыться такие страны, как Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватия. Также возобновятся чартерные рейсы в Албанию по маршруту Москва-Тирана один раз в неделю.

Кроме того, провести отличный отпуск можно и на территории России. Пандемия — это отличное время для путешествия по родине. Порядка 90% граждан уже заявили, что будут отдыхать в РФ. По этой причине в Крыму уже зафиксировали спрос на аренду жилья летом. Самыми популярными российскими курортами являются Сочи, Симферополь, Анапа, Геленджик, Калининград, Краснодар, Махачкала, Минеральные воды, Казань и Ростов.

Альтернативной Турции может стать Греция и Египет. Однако добраться до египетских курортов непросто. Длительный маршрут является сдерживающим фактором для россиян, желающих отправиться на побережье Красного моря. Чтобы добраться до Хургады или Шарм-эш-Шейха после перелета в Каир необходимо ехать еще пять-семь часов на автобусе.

С Грецией дела обстоят проще. Кроме того, ограничений на количество въезжающих россиян нет. Карантина по прибытию можно избежать, если предъявить сертификат вакцинации, или отрицательный результат ПЦР-теста.

Летом 2021 года организованные российские туристы выбирают в основном отдых в отелях и санаториях на берегу моря. На пляжный отдых приходится 61% всех продаваемых путёвок, приводит данные Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туроператора АЛЕАН.

В санатории поедут 21% российских туристов. Экскурсионные туры выбрали 9% (топ продаж экскурсионных туров возглавил Санкт-Петербург — 25%), речные круизы — 4%, событийные и активные туры — 3% и 2% соответственно.

Почти половина (49%) всех продаж на лето-2021 приходится на курорты Краснодарского края (Сочи, Анапу, Геленджик и др.), второе место — Крым (20,9%), третье — курорты Кавказских Минеральных Вод (12,7%). Также популярен отдых в отелях и пансионатах Абхазии (7%).

Примерно 48 процентов россиян давно не были в отпуске — из них 15 процентов отдыхали больше года назад. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса «Работа.ру», сообщает ТАСС.

Так, эксперты назвали долю россиян, не бравших отпуск последние два года — около 33 процентов. Еще 15 процентов не ездили на отдых больше года.

22 процента опрошенных ездили в отпуск в течение последних 12 месяцев, 13 процентов — три-шесть месяцев назад, а семь процентов респондентов отдыхали один-три месяца назад.