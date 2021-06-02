«Ковидная амнистия» для приезжих истекает 15 июня, что приводит к столпотворениям возле миграционных центров городов России . Об этом сообщает «Независимая газета».

Так, люди несколько дней подряд прилагают усилия, чтобы попасть на прием для сдачи документов. Однако лишь у некоторых получается оформить законное пребывания в России. Правозащитники считают, что такие коллапсы случаются из-за отсутствия четких установок.

Столпотворение обусловлено, прежде всего, тем, что многие иностранцы встают на учет в последний момент, считает замначальника Главного управления МВД РФ по вопросам миграции Дмитрий Демиденко

Как сообщают правозащитники, желание мигрантов быстрее легализоваться является обоснованным. По мнению экспертов, столпотворения происходят по вине сотрудников миграционных органов.

Из этого следует, что та «коронавирусная амнистия», которая была ранее объявлена, забуксовала. Вместе с тем стоит отметить, что число нелегалов в РФ до сих пор остается очень существенным.

Ряд гастарбайтеров рискуют быть выдворенными после того, как ограничения снимут. Как отмечается, у большинства

трудовых мигрантов нет средств для оплаты дорогостоящего патента. Многие также столкнулись с трудностями с поиском «принимающей стороны». Источники «Независимой газеты» отметили, что «люди находятся в недоумении, опасаются, что, если придут в миграционный орган, попадут «на карандаш» и их депортируют».