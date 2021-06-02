Привитые от COVID-19 гости ресторанов в Москве получат скидку

Между тем 1,5 миллиона москвичей прививку уже сделали. Нет ни одного случая тяжелых последствий, а заболеваемость снижается. Самое время подумать над смягчением "антиковидных" мер, считают рестораторы. "Санитарные требования, которые были актуальны, когда пандемия набирала обороты, сейчас избыточны. Они усложняют жизнь бизнесу. Например, пора отказаться от измерения температуры на входе в заведение. Мы уже год измеряем ее каждому сотруднику и гостю, но постановления или распоряжения, в котором пояснялось бы при какой температуре гостя нельзя пускать в ресторан, так и не появилось", - поддержал тему ресторатор Дмитрий Левицкий
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