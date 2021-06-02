Привитые от COVID-19 гости ресторанов в Москве получат скидку

Миронов признается, что привитых среди его работников единицы: "Вакцинации - личное дело каждого. К примеру, укол от гриппа осенью у нас поставили более 90% сотрудников, а вокруг вакцинации от коронавируса ходит много слухов и сплетен, которые пугают людей. Молодежь ставить укол отказывается, думает, что ее инфекция не коснется, а если кто и заболеет, то легко. Убедить в том, что это заблуждение, непросто".