Новая категория водительских прав может появиться для владельцев электросамокатов

В России
предложили ввести водительские права категории «М» для владельцев электросамокатов. Как сообщает телеграм-канал «360»
, с такой инициативой выступил Комитет по защите прав автовладельцев.
Члены комитета предлагают ввести обязательный теоретический экзамен для владельцев электросамокатов. Сдавать практическую часть, по мнению защитников прав автовладельцев, необязательно.
По словам авторов идеи, многие водители электросамокатов вообще не знают правил дорожного движения, что приводит к аварийным ситуациям на дорогах.
28 мая в Подмосковье погиб передвигавшийся на электросамокате мужчина. Его сбил водитель внедорожника, когда сдавал назад, выезжая с парковки. Ехавший на электросамокате резко нажал на тормоз, перелетел через руль и головой врезался в колесо внедорожника.