В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Новая категория водительских прав может появиться для владельцев электросамокатов

Вероника Полынина
1 час назад
В России предложили ввести водительские права категории «М» для владельцев электросамокатов. Как сообщает телеграм-канал «360», с такой инициативой выступил Комитет по защите прав автовладельцев.
Новая категория водительских прав может появиться для владельцев электросамокатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Члены комитета предлагают ввести обязательный теоретический экзамен для владельцев электросамокатов. Сдавать практическую часть, по мнению защитников прав автовладельцев, необязательно.
По словам авторов идеи, многие водители электросамокатов вообще не знают правил дорожного движения, что приводит к аварийным ситуациям на дорогах.
28 мая в Подмосковье погиб передвигавшийся на электросамокате мужчина. Его сбил водитель внедорожника, когда сдавал назад, выезжая с парковки. Ехавший на электросамокате резко нажал на тормоз, перелетел через руль и головой врезался в колесо внедорожника.
Общество,Россия,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители