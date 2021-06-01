Новая категория водительских прав может появиться для владельцев электросамокатов

По словам авторов идеи, многие водители электросамокатов вообще не знают правил дорожного движения, что приводит к аварийным ситуациям на дорогах.

28 мая в Подмосковье погиб передвигавшийся на электросамокате мужчина. Его сбил водитель внедорожника, когда сдавал назад, выезжая с парковки. Ехавший на электросамокате резко нажал на тормоз, перелетел через руль и головой врезался в колесо внедорожника.