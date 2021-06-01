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В Сочи возродят санатории времен СССР

Вероника Полынина
40 минут назад
В Сочи восстановят 11 неработающих санаториев. Об этом, как сообщает «Сочи Экспресс», рассказал мэр города Алексей Копайгородский.
В Сочи возродят санатории времен СССР
Фото: ТАССТАСС
По словам мэра, город заключил договора с «добросовестными инвесторами», которые возьмутся за восстановление нефункционирующих санаториев.
«Они будут улучшать инфраструктуру этих заведений, улучшать и увеличивать номерной фонд», - перечислил Копайгородский.
Речь идет о реконструкции санаториев «Приморский», «Волна», «Весна», «СССР», «Красмашевский», «Южный берег», «Космос», «Югспорт», «Детство», «Ставрополье».
Мэр считает, что появление новых объектов размещения для туристов позволит скорректировать цены на проживание и повысит конкуренцию.
По словам градоначальника, всего в Сочи около 26 неработающих советских санаториев.
На майские праздники в этом году Сочи посетило на 55% больше отдыхающих, чем в 2019-ом. Загруженность инфраструктуры курорта местами доходила до 90-100%. Туроператоры на фоне приостановок полетов в Турцию ожидают сохранения высокого спроса на отдых на юге России и в течение лета.
Общество,Алексей Копайгородский,Сочи,
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