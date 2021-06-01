В Сочи возродят санатории времен СССР

По словам мэра, город заключил договора с «добросовестными инвесторами», которые возьмутся за восстановление нефункционирующих санаториев.
«Они будут улучшать инфраструктуру этих заведений, улучшать и увеличивать номерной фонд», - перечислил Копайгородский.
Речь идет о реконструкции санаториев «Приморский», «Волна», «Весна», «СССР», «Красмашевский», «Южный берег», «Космос», «Югспорт», «Детство», «Ставрополье».
Мэр считает, что появление новых объектов размещения для туристов позволит скорректировать цены на проживание и повысит конкуренцию.
По словам градоначальника, всего в Сочи около 26 неработающих советских санаториев.
На майские праздники в этом году Сочи посетило на 55% больше отдыхающих, чем в 2019-ом. Загруженность инфраструктуры курорта местами доходила до 90-100%. Туроператоры на фоне приостановок полетов в Турцию ожидают сохранения высокого спроса на отдых на юге России и в течение лета.