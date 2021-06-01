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Новая точка притяжения: в селах Сочи создадут курортные зоны

Алиса Селезнёва
1 час назад
Власти Сочи планируют создание отдельных туристических точек на базе пятнадцати сел, где гостям представят гастрономические особенности каждого населенного пункта. Об этом ТАСС заявил заместить руководителя департамента курортов и туризма Сочи Кирилл Сазонов.
Новая точка притяжения: в селах Сочи создадут курортные зоны
Фото: ТАССТАСС
Предполагается, что первым таким объектом станет село Пластунка, где будет создана экоферма.
«Наличие на территории села большого количества природных объектов показа уже является некой точкой притяжения для гостей, туристов и жителей. Там расположены местные производители продукции, и на этом мы планируем сделать акцент, дать им поддержку», - пояснил Сазонов.
По его словам, в остальных 15 населенных пунктов, которые модернизируют под курортные зоны, программа будет зависеть от этнографического состава, «чтобы каждый народ, потомки, могли рассказать о своей истории в кулинарии, обрядах при приеме гостей».
Развитию туристического потенциала курортных зон должны способствовать также модернизация инженерных сетей, ремонт дорог, решение проблем с электроснабжением и водоотведением. При этом сроки реализации проекта в администрации не обозначили.
На майские праздники в этом году Сочи посетило на 55% больше отдыхающих, чем в 2019-ом. Загруженность инфраструктуры курорта местами доходила до 90-100%. Туроператоры на фоне приостановок полетов в Турцию ожидают сохранения высокого спроса на отдых на юге России и в течение лета.
Общество,Кирилл Сазонов,ИТАР-ТАСС,
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