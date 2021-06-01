Новая точка притяжения: в селах Сочи создадут курортные зоны

Власти Сочи планируют создание отдельных туристических точек на базе пятнадцати сел, где гостям представят гастрономические особенности каждого населенного пункта. Об этом ТАСС заявил
заместить руководителя департамента курортов и туризма Сочи Кирилл Сазонов
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Предполагается, что первым таким объектом станет село Пластунка, где будет создана экоферма.
«Наличие на территории села большого количества природных объектов показа уже является некой точкой притяжения для гостей, туристов и жителей. Там расположены местные производители продукции, и на этом мы планируем сделать акцент, дать им поддержку», - пояснил Сазонов.
По его словам, в остальных 15 населенных пунктов, которые модернизируют под курортные зоны, программа будет зависеть от этнографического состава, «чтобы каждый народ, потомки, могли рассказать о своей истории в кулинарии, обрядах при приеме гостей».
Развитию туристического потенциала курортных зон должны способствовать также модернизация инженерных сетей, ремонт дорог, решение проблем с электроснабжением и водоотведением. При этом сроки реализации проекта в администрации не обозначили.
На майские праздники в этом году Сочи посетило на 55% больше отдыхающих, чем в 2019-ом. Загруженность инфраструктуры курорта местами доходила до 90-100%. Туроператоры на фоне приостановок полетов в Турцию ожидают сохранения высокого спроса на отдых на юге России и в течение лета.