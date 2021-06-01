В самолет без паспорта: в аэропортах запустят биометрию

Минкомсвязь обсуждает с российскими аэропортами регистрацию пассажиров на рейсы без паспорта, через единую биометрическую систему. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев , передает РИА «Новости».

Он напомнил, что в российском законодательстве прямо указано, что биометрическая система является аналогом паспорта.

РИА Новости

«Это означает, что при регистрации в аэропорту, при совершении любых других действий, где требуется показывать паспорт, будет возможна биометрическая идентификация», — сказал министр.

По его словам, биометрия будет использоваться с целью разгрузить аэропорты, сделать более быстрой регистрацию и посадку на рейс.

Эксперимент по идентификации пассажиров по лицу начнётся в московском аэропорту Шереметьево в сентябре 2021 года. Сначала технологию распространят на тестовый внутренний рейс «Аэрофлота» , а в дальнейшем к проекту хотят подключить и другие компании.

Новый вид контроля начнут использовать при посадке на рейс, уточнил РБК представитель Минцифры. Какое именно направление «Аэрофлота» для этого задействуют, он не раскрыл. При идентификации пассажиров будут использовать данные из Единой биометрической системы. При этом такой способ прохождения контроля будет исключительно добровольным.

Проверка за долю секунды

Директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова пояснила, что система биометрической идентификации появится на входе предполётного досмотра внутренних линий и на выходах на посадку.

Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин , в свою очередь, уточнил, что на гейте установят специальный биометрический турникет с камерой. Он сможет идентифицировать пассажира за долю секунды и избавит его от необходимости показывать паспорт и посадочный талон. Система сама проверит, является ли человек пассажиром рейса и прошёл ли он досмотр.

Эксперимент завершится в декабре 2021 года, после чего власти хотят утвердить программу внедрения биометрии в аэропортах до 2030-го. К этому сроку доля пассажиров, которые проходят обслуживание при помощи таких систем, должна достичь 30%, отметили в Минцифры.

В «Аэрофлоте» добавили, что компания уже запустила схожий проект в калининградском Храброво и в дальнейшем планирует масштабировать использование технологии на другие аэропорты своей сети. Представитель перевозчика Михаил Демин заявил, что система позволит сократить время посадки на борт и количество контактов пассажиров с персоналом. Такие нововведения станут важным фактором ограничения распространения инфекционных заболеваний, уверен он.

Трудности с законодательством

Генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков обратил внимание на то, что технических препятствий для внедрения биометрии не существует, однако пока такие изменения невозможны «из-за законодательства и правил обслуживания пассажиров».

Источник РБК на рынке биометрии подтвердил, что для повсеместного внедрения технологии необходимо изменить федеральные авиационные правила, допустив отказ от традиционных документов в пользу биометрии. Демин из «Аэрофлота» уточнил, что пока новую систему будут применять вместе с ручной проверкой талона и паспорта.

Министерство транспорта предложило массово внедрять биометрию в российских аэропортах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опубликованную программу цифровой трансформации Минтранса.

Согласно программе, к концу 2023 года биометрию для идентификации пассажиров и искусственный интеллект при обработке данных «для упрощения транспортных процедур» должны будут использовать шесть процентов российских аэропортов. При дополнительном финансировании эта доля может увеличиться до 15 процентов.

Для использования этих технологий оператор авиагавани будет заключать соглашение об информационном взаимодействии с оператором Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ), говорится в программе.

Отмечается, что на развитие системы из бюджета предполагается выделить 585,2 миллиона рублей. Для «сценария развития» потребуется еще 3,8 миллиарда рублей. На реализацию всей программы цифровой трансформации необходимо 8,7 миллиарда рублей, а еще 12,7 миллиарда необходимы для дополнительного финансирования.

Правительство России и «Ростелеком» захотели перезапустить систему сбора биометрических данных россиян. Госкомпания вложит в проект миллиарды рублей.

О планах правительства по перезапуску Единой биометрической системы (ЕБС) «Ростелекома» написал «Коммерсантъ» со ссылкой на паспорт проекта «Цифровой профиль гражданина». За разработку проекта отвечает рабочая группа под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко

Подлинность документа подтвердили два источника, участвующих в подготовке проекта. «Ростелеком» в качестве концессионера вложит 6,6 млрд рублей в сбор биометрических слепков (лицо и голос) около 50 млн россиян для передачи в ЕБС, отмечается в проекте.

В аппарате Чернышенко рассказали, что сдача биометрии будет бесплатной для граждан, а механизм концессии реализуют за счёт платы организаций: банков, нотариусов, органов власти. До конца апреля Минцифры собирается выпустить приказ о разработке методики расчёта этой платы. В министерстве подтвердили планы по развитию ЕБС, но не сумму вложений в 6,6 млрд рублей.

ЕБС запустили в июле 2018 года, инициаторами проекта стали Центробанк (ЦБ) и Минцифры. Она представляет собой платформу для дистанционной биометрической идентификации российских граждан. Собирать данные должны были банки, и сейчас это делают 228 кредитных организаций. При этом в законе не прописано, в каком количестве подразделений это должно происходить, а банкиры рвения не проявляли.

В итоге ЦБ подготовил документ, который обяжет банки с универсальной лицензией организовать сбор биометрии в 80% подразделений в населённых пунктах с численностью более 1000 человек. По состоянию на февраль в ЕБС есть данные лишь 164 000 россиян.

Газета отметила, что власти, видимо, уже не рассчитывают на банки и решили подключить к сбору госструктуры. В паспорте проекта указывается, что до 31 декабря для этого оснастят МФЦ в десяти регионах. В Минцифры добавили, что в планах — организовать сбор и использование биометрии в МФЦ по всей стране.

По словам источника издания, ЕБС хотят присвоить статус государственной информационной системы (ГИС). В этом случае системой распоряжаться будет государство, а не какая-либо компания.

В Минцифры планируют активизировать процесс сбора биометрических данных россиян. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.

В ведомстве рассчитывают увеличить число записей в Единой биометрической системе (ЕБС) до 70 миллионов. При этом сейчас в ней имеется всего 164 тысячи записей.

По информации издания, в Минцифры прошло совещание, на котором прозвучала идея поспособствовать заполнению базы ЕБС «административными мерами». В частности, для россиян предложили закрыть удаленный доступ к ряду госуслуг при отсутствии биометрии. При этом в случае передачи таких данных граждане смогут, например, проводить оплату «по лицу», получать услуги нотариуса или дистанционно сдавать промежуточные экзамены в вузах.

На данный момент биометрические данные могут собирать только кредитные организации. Для расширения базы этой функцией предложили наделить отделения МФЦ, также должно появиться специальное мобильное приложение.

Опрошенные газетой эксперты с сомнением отнеслись к этой инициативе. В частности, они указали на угрозу утечки биометрических данных и их использование в противозаконных целях.

Половина россиян не поддерживает создание в стране Единой биометрической системы (ЕБС). Как пишет РБК со ссылкой на результаты опроса аналитического центра НАФТИ, только 19% опрошенных разместили в ЕБС свои персональные данные.

При этом треть респондентов не смогли назвать причины недоверия к ЕБС.

Остальные испугались слежки государства или же не уверены в защите личных данных.

Только 19% заявили о том, что уже участвуют в ЕБС, хотя сама система работает с 2018 года.

Свыше трети респондентов никогда не слышали о возможности сдать свои биометрические данные в банке. Причем в Москве и Санкт-Петербурге таких 36%, в остальных городах-миллионниках — 28%.