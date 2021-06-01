Соответствующее письмо, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости, направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой

"По итогам ежегодного послания президента Правительству поручено до 1 июля подготовить предложения по формированию единой системы поддержки российских семей с детьми. С целью реализации данного поручения предлагаем разработать новый федеральный проект "Многодетная страна", включив его в национальный проект "Демография", — говорится в письме.

Так, в новый федеральный проект общественники предлагают включить дополнительные меры поддержки многодетных семей, которые учитывали бы успешный опыт ряда регионов, в частности, Сахалинской области , где доля инвестиций на поддержку многодетных семей составляет более 40% от всех инвестиций в семейную политику. Сейчас на поддержку многодетных семей направляется менее 8% от всех инвестиций, что, как указано в письме, недостаточно.

"В рамках данной инициативы федерального проекта "Многодетная страна" предлагаем реализовать следующий комплекс мер: ввести федеральный многодетный (отцовский) капитал в размере федерального материнского капитала 639,4 тысячи рублей, предоставляемый при рождении трех и более детей в одной семье Расширить направления использования федерального материнского капитала при рождении третьего или последующих детей. Ввести ежемесячное пособие в размере 2,5 тысяч рублей на каждого ребенка в многодетной семье, выплачиваемое до совершеннолетия младшего ребенка", — говорится в обращении.

Кроме того, общественники предлагают ежемесячную выплату на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет во всех регионах всем семьям, независимо от доходов.

Среди прочих инициатив — разработка и введение системы семейного налогообложения для многодетных семей как альтернативы индивидуальному налогообложению на доходы физических лиц, с понижением налоговой ставки с увеличением числа детей в семье и работающих членов семьи. Семья с пятью детьми и вовсе не должна платить налогов.

"Обеспечить возможность получения бесплатного высшего профессионального образования для детей из многодетных семей на условиях целевого контракта. Освободить от налогов на единственное имущество (земельный участок, дом, жилье, дачу, автомобиль и другое транспортное средство) . Ввести субсидии при найме жилья для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в размере не менее 50% от стоимости найма", — прописано в предлагаемом комплексе мер.

Общественники также считают необходимым утроить размер родового сертификата для многодетных мам, предусмотрев дополнительные медицинские услуги, обеспечить индексацию пенсии работающих многодетных родителей на уровне неработающих пенсионеров, снизить пенсионный возраст для многодетных отцов на один год за каждого ребенка и предусмотреть государственную поддержку семейного отдыха многодетных семей до 50%.

Член комитета Госдумы по налогам по бюджету и налогам Евгений Федоров прокомментировал идею председателя комиссии Общественной палаты России по демографии Сергея Рыбальченко о введении отцовского капитала. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий назвал инициативу реалистичной, однако автор должен объяснить, где найти деньги на эти цели.

РИА Новости

«Авторам идеи надо объяснить, откуда они планируют взять деньги. Собственно, тогда можно считать, что идея внесена и ее можно обсуждать. Потому что предложение, чтобы из воздуха у кого-то в кармане даже в самых благих целях появились деньги, — это предложение на уровне волшебников. Волшебников в финансовой сфере не бывает. Там всегда есть источники, откуда предполагается получение средств», — сказал депутат.

Федоров отметил, что выдаваемый в России материнский капитал — де-факто в том числе и отцовский.

«Выдача денег на ребенка — это же выдается на семью де-факто, распоряжается этим мать, и она принимает решение за семью, за ребенка, куда этот капитал использовать», — добавил он.

Парламентарий также отметил, что поддерживает решение по формированию системы поддержки семьи и детей, однако, рассматривая серьезные предложение, нужно понимать источники финансов. «Это нормальная процедура. Например, он должен сказать: предлагаю поднять налоги и передать отцам или снять деньги с здравоохранения и передать. После этого идея будет обсуждаться. Любая идея — 99 процентов — это источник, где взять деньги, а оставшийся один процент — на что их потратить», — заключил Федоров.

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать комплексную программу по снижению уровня бедности семей с детьми к 1 июля текущего года. Об этом он заявил в ходе послания главы государства Федеральному собранию.

ТАСС

«Прежде всего государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации», – отметил глава государства.

Он напомнил, что в России уже действуют ряд выплат детей, развитие в данном направлении является последовательной политикой властей, государство намерено и дальше двигаться по этому пути.

«Поручаю правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми, задача – свести к минимуму угрозу бедности для таких семей», – подчеркнул российский лидер.

Многодетные семьи в России теперь смогут направить ипотечную выплату в размере 450 тысяч рублей на строительство жилья. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

С 2019 года средства в размере 450 тысяч рублей многодетные семьи могли получить, чтобы погасить ипотечный кредит. Новый закон разрешает использовать деньги на покупку или строительство индивидуального жилья, а также на приобретение недостроенного дома. Воспользоваться льготой могут семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующий ребенок.

В Общественной палате России предложили ввести отцовский капитал. Чем он будет отличаться от материнского и каков его размер, «Вечерняя Москва» узнала у автора инициативы, председателя комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко.

В чем отличие от материнского капитала

В первую очередь, подчеркнул Рыбальченко в разговоре с «ВМ», в палате эту форму поддержки называют многодетным капиталом. По словам собеседника издания, отцовский капитал будет предоставляться при рождении третьего и последующих детей. Как и маткапитал, новая выплата — однократная, уточнил общественник.

РИА Новости

— Отцовский капитал — более семейный, чем материнский, поскольку последний может предоставляться маме без папы, в то время как отцовский капитал предоставляется на третьего ребенка тогда, когда трое детей родились в одной семье. Отцовский капитал несет не только материальную, но и семейную ценность. Он будет стимулировать отцов продолжать семейные традиции, — считает Рыбальченко.

Он обратил внимание на то, что Общественная палата предложила ввести данную меру поддержки еще в 2019 году. Еще тогда проводились опросы семей и в ходе анкетирования выяснилось, что многие респонденты хотели бы расширить сферы применения отцовского капитала, рассказал автор инициативы.

— Ведь это не деньги «на руки», а средства, которые можно применить для реализации в различных направлениях. Для отцовского капитала мы хотим расширить эти направления. Опрошенные нами семьи предлагали, например, разрешить направлять эти средства на покупку семейного авто, ремонт дома, развитие собственного фермерского хозяйства и другие цели, — уточнил он.

Главная задача новой инициативы, по словам эксперта, — отметить роль отца и обратить внимание на семьи с крепкими традиционными связями.

— Он называется отцовским, потому что, по статистике, 40 процентов многодетных мам не работают, а воспитывают детей. В таких случаях обеспечение семьи ложится на плечи отца, — добавил Рыбальченко.

Каким будет размер отцовского капитала?

По словам общественника, величина отцовского капитала будет сопоставима с материнским. При этом, напоминает эксперт, в 2021 году при рождении первенца семья получает 483,8 тысячи рублей. За второго ребенка — еще 155,5 тысячи. В общей сложности, говорит Рыбальченко, сумма средств маткапитала как федеральной меры поддержки достигает 639,4 тысячи рублей на второго ребенка. Аналогичная сумма полагается за третьего и последующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на маткапитал.

Помимо прочего, добавляет собеседник «ВМ», при рождении третьего ребенка государство предоставляет 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита.

Некоторые эксперты в ОП, по словам Рыбальченко, считают, что отцовский капитал должен быть в два раза больше материнского, однако пока это предложение не было утверждено. Согласно проведенным палатой опросам, около половины семей хотели бы, чтобы отцовский капитал равнялся сумме средств маткапитала на второго ребенка (639,4 тысячи рублей). В свою очередь примерно 30 процентов семей сказали, что многодетный капитал должен быть вдвое больше материнского, отметил общественник.

Можно ли получить и отцовский, и материнский капитал?

В теории это возможно, заявил председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. По его словам, это реализуемо в контексте следующей аналогии: многодетные семьи могут получить маткапитал как федеральную выплату и маткапитал как региональную меру поддержки.

— В теории можно иметь две выплаты от государства, но от разных его субъектов. Например, в Сахалинской области после рождения второго ребенка семьям одновременно предоставляются федеральный маткапитал и региональный. То есть на одну семью два капитала — федеральный и региональный. А здесь будет один отцовский и один материнский, — разъяснил общественник.

Откуда у государства деньги на новую меру поддержки?

Отвечая на этот вопрос, Рыбальченко указал на настрой властей поддерживать демографию, чего не получится без оказания помощи многодетным семьям.

— У нас за последнее время снизилась рождаемость. С учетом этого появились определенные резервы, на которые мы можем опираться (с точки зрения финансирования проекта — прим. «ВМ»). При этом третьих детей в семьях всегда рождается меньше нежели первых двух, поэтому отцовский капитал в плане реализации не будет сильно дорогим шагом, — считает общественник.

Он также обратил внимание на то, что 90 процентов маткапитала обычно уходит на улучшение жилищных условий той или иной семьи. По словам Рыбальченко, каждый рубль, затраченный на строительство, возвращается в виде 30–40 копеек, которые идут как часть налогов в бюджеты на всех уровнях.

— С учетом привлечения дополнительных средств мера, предлагаемая нами, — это возвратные инвестиции, а не расходы, которые мы должны будем искать в бюджете, — заключил эксперт.

Около десяти процентов семей в России являются многодетными. Такую долю назвал главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Олег Аполихин, передает ТАСС.

«Большинство российских пар сегодня в России имеют одного или двоих детей... Для того чтобы население страны не убывало, необходимо, чтобы на смену двум родителям приходило не менее трех детей», — сказал эксперт.

По его словам, для поднятия уровня рождаемости необходимо поднимать престиж многодетных семей среди молодежи.

Ранее уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила менять Россию, поскольку, по ее мнению, нынешняя инфраструктура страны не предусмотрена для семей с тремя и более детьми. По словам омбудсмена, это, в частности, касается общественных мест, таких как комната матери и ребенка в аэропортах, куда можно войти только с одним ребенком. «А если их двое, неужели оставишь кого-то за дверью? Такие моменты говорят о том, что необходимо ориентировать вообще всю инфраструктуру, разрабатывать новые технологические решения для мест общественного пребывания, чтобы там было удобно семьям с любым количеством детей», — сказала Кузнецова.