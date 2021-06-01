Пока вы спали: новые требования к упаковке грозят ростом цен

Ассоциация производителей кормов для домашних животных отмечает, что списание напечатанной упаковки грозит потерей более 550 миллионов рублей, а выпуск новой расходами в 530 миллионов. А от вынужденной приостановки продаж компании могут потерять более 21 млрд рублей. С проблемами могут также столкнуться производители средств для стирки и дезинфекции и гигиенических товаров.
По мнению экспертов, праймериз оправдал как ожидания избирателей, так и партийного руководства, которое хотело обновить «Единую Россию». Предварительные итоги голосования свидетельствуют о том, что многие нынешние парламентарии в Госдуму не попадут, зато среди тех, кто пойдет на парламентские выборы от партии будет много новых лиц.