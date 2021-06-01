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Пока вы спали: новые требования к упаковке грозят ростом цен

Елена Прошина
29 минут назад
Пока вы спали: новые требования к упаковке грозят ростом цен
Фото: РамблерРамблер
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Новые требования к упаковке грозят ростом цен

Новые требования к оформлению упаковки, предусматривающие замену маркировки РСТ на СТР для ряда товаров, могут привести к росту цен на корма для животных. Об этом пишет «Коммерсант».
Ассоциация производителей кормов для домашних животных отмечает, что списание напечатанной упаковки грозит потерей более 550 миллионов рублей, а выпуск новой расходами в 530 миллионов. А от вынужденной приостановки продаж компании могут потерять более 21 млрд рублей. С проблемами могут также столкнуться производители средств для стирки и дезинфекции и гигиенических товаров.

Названы сроки перехода России на электромобили

В течение 20-30 лет жители России пересядут на электрический транспорт, так как крупнейшие автопроизводители откажутся от выпуска машин с двигателем внутреннего сгорания. Такой прогноз РИА Новости сделал специальный представитель президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев.
«Если автомобилей с ДВС не будет, то пересядут на электромобили. Не только чиновники, но и остальные. Я думаю, что в течение 20-30 лет пересядут все», - уверен он.

Глава ВТБ рассказал о плане «Ч» для России

В случае распространения американских санкций на банковскую сферу России у ЦБ и участников рынка есть сценарии выхода из кризиса. Об этом в интервью РБК заявил глава ВТБ Андрей Костин.
«У нас [у банков] еще в 2018 году был принят план совместно с Центральным банком. Он предусматривает наши совместные действия в случае наступления времени «Ч»: что делать с валютой и так далее. Государство будет помогать таким банкам, будет поддерживать, прежде всего, в части работы с вкладчиками», - пояснил он.

Эксперты оценили «Пакистанский поток»

Строительство Россией газопровода в Пакистане, получившего название «Пакистанский поток», позволит получить финансовую выгоду, станет рекламой российских трубопроводных возможностей для стран Южной и Юго-Восточной Азии и усилит позиции нашей страны на европейском газовом рынке. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Взгляд».
«Газопровод позволит увеличить потребление газа в Пакистане, и туда уйдет часть СПГ с Ближнего Востока, в частности катарский. Соответственно, конкуренции как в Европе, так и в Азии российскому газу станет меньше», – пояснил преподаватель Финансового университета Игорь Юшков.

Госдуму ждут перемены

Праймериз «Единой России» показал, что Госдуму ждет обновление состава. Победителями предварительного голосования в разных регионах страны стали представители общественных организаций и лидеры волонтерских инициатив, а также участники конкурса молодых управленцев «Лидеры России», пишет «Взгляд».
По мнению экспертов, праймериз оправдал как ожидания избирателей, так и партийного руководства, которое хотело обновить «Единую Россию». Предварительные итоги голосования свидетельствуют о том, что многие нынешние парламентарии в Госдуму не попадут, зато среди тех, кто пойдет на парламентские выборы от партии будет много новых лиц.
Общество,Андрей Костин,Игорь Юшков,Финансовый университет,Банк ВТБ,Единая Россия,Центральный банк России,Госдума,Деловая газета "Взгляд",РБК,РИА Новости,
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