В ОП предложили ввести отцовский капитал

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В письме предлагается разработать новый федеральный проект «Многодетная страна» с национальным проектом «Демография». Рыбальченко считает, что менее восьми процентов от всех инвестиций, которые в настоящее время направляются на поддержку многодетных семей, недостаточно.

Предлагаем реализовать следующий комплекс мер: ввести федеральный многодетный (отцовский) капитал в размере федерального материнского капитала 639,4 тысячи рублей, предоставляемый при рождении трёх и более детей в одной семье, — говорится в письме.

Также предлагается до совершеннолетия младшего из детей выплачивать многодетным семьям ежемесячное пособие в размере 2,5 тысячи рублей на каждого ребёнка.

Кроме того, предлагается альтернативное налогообложение с уменьшением налоговой нагрузки при увеличении в семье числа детей. Также в комплексе мер поддержки предусматривается введение права на получение бесплатного высшего образования по целевым контрактам и другие льготы, в первую очередь — на улучшение жилищных условий.