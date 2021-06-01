Мошенников научились разоблачать с одной фразы

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в беседе с агентством «Прайм», как разоблачать мошенников с помощью одной фразы.

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По словам эксперта, мошенники действуют по определенной схеме. Их задача — настолько вовлечь жертву в свою игру, чтобы она, не сомневаясь, выполнила нужные преступнику действия. Это достигается с помощью определенной модели разговора с намеченной жертвой.

Чтобы не стать жертвой обмана, необходимо придерживаться общих правил общения с незнакомыми людьми. Так, при поступлении звонка с тревожной информацией, спокойно считать до десяти и сбивать мошенников с их программы быстрым завершением разговора. Однако нельзя употреблять слова и фразы подтверждающего характера, которые могут быть зафиксированы и впоследствии использованы от имени жертвы.

Таким образом, категорически нельзя произносить вслух свои имя, фамилию, отчество, не говорим слова «да», «подтверждаю», «согласен», «разрешаю». Вместо этого нужно уточнить, какое учреждение представляет звонящий, необходимо говорить о том, что разговор записан, и жертва перезвонит в банк, отдел полиции или медицинское учреждение.

Второй вариант, более рисковый — сбить ритм мошенника. Не быть интервьюируемым, а самому стать интервьюером, отметил эксперт. Таким образом, потенциальная жертва должна не отвечать на вопросы, а самому их задавать.