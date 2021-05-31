Актер Александр Збруев лег в больницу

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что актера госпитализировали.

82-летний актер заслужил славу десятками ролей в театре и кино. Советские и российские зрители любят его за роли в фильмах «Убить дракона», «Батальоны просят огня», «Большая перемена», «Бедная Саша» и многих других.