Когда это все закончится: автомобили станут доступны не всем

Автоэксперт Кирилл Форманчук считает, что российский рынок в ближайшие время столкнется со значительным ростом цен. Об этом сообщает «Ура.ру».

Форманчук посоветовал россиянам, планирующим покупку авто, сделать это в ближайшее время.

«Рынок авто растет год от года - сейчас он достиг докризисных показателей. Однако подорожание на нем, как и в других сферах экономики, ожидается осенью», - заявил он.

По словам Форманчука, связано это с ростом курса доллара и угрозой санкций со стороны Запада. Он отметил, что машины уже дорожают почти каждый месяц.

Глава координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист», член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков добавил, что доходы россиян не растут, но цены на авто сдерживать никто не будет.

«Так что автомобили в ближайшем будущем продолжат дорожать и будут все менее доступны для людей», - подчеркнул он.

Как сообщал «Рамблер», в прошлом году с российского рынка ушли сразу 45 моделей машин (антирекорд с кризисного 2014 года), а российская дочка Honda Motor Co объявила о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам в России с 2022 года.