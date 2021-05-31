Военные сняли водную блокаду Крыма

Шойгу подчеркнул, что сделано это было для бесперебойного водоснабжения полуострова и «позволило снять водную блокаду» до завершения строительства магистрального водопровода.

Прошлым летом российские военные провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами. Всего было проложено 15 линий трубопровода длиною более чем в 900 километров.

Как сообщал «Рамблер», после присоединения Крыма к России на полуострове начались перебои с поставками воды с Украины. Сначала Киев объяснял их техническими проблемами, затем стал ссылаться на отсутствие договора на поставки и задолженность, якобы возникшую в 2013 году.