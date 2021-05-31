Россиянам изменили правила получения шенгенской визы

Ключевое изменение, по словам специалистов, - расширенный объем информационной системы. Это позволит хранить в VIS данные о краткосрочных и долгосрочных визах, а также о ВНЖ, поскольку эти документы позволяют свободно передвигаться по Шенгенской зоне.

Для того, чтобы подать заявление на шенгенскую визу, гражданам РФ будет нужна цифровая фотография, помимо бумажной. Система VIS будет хранить информацию с биографическими данными гражданина, взятую из его заграничного паспорта или другого документа.

Как указывалось ранее, правила сдачи дактилоскопии были изменены. Отпечатки пальцев будет нужно предоставить детям, начиная с 6-летнего возраста. Освобождены от этой процедуры граждане старше 75 лет.

Как ожидают эксперты, новые правила начнут действовать в 2022 году. Однако на сегодняшний день многие страны ЕС приостановили выдачу виз россиянам в связи с пандемией.